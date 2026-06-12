Орхидея будет цвести круглый год: растению помогут кожуры от популярного фрукта

Орхидеи не любят агрессивной подкормки или переувлажнения, поэтому всем владельцам этих растений следует тщательно за ними ухаживать. Оказывается, что обычное домашнее удобрение на основе банановых корок действует на орхидеи как чудодейственный эликсир.

Регулярное использование кожуры прекрасно стимулирует рост и восстанавливает цветение орхидей, пишет Wprost Dom.

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Почему орхидея перестает цвести?

Основной причиной упадка растения является проблема с корнями. Фаленопсис очень плохо переносит:

постоянно влажную почву;

избыток удобрений;

жесткую вода;

недостаток света.

Довольно часто орхидеи не цветут именно из-за всех этих признаков, которые не позволяют им развиваться естественным образом. Сначала стоит проверить корни, чтобы выявить проблему. Если они зеленые и твердые, то растение может быстро восстановиться.



Банановая кожура положительно влияет на рост орхидей / Фото Pexels

Есть немало различных удобрений для орхидей, однако банановая кожура имеет несколько иное действие. В них содержится калий для поддержания цветения, фосфор для корней, а также кальций и магний.

Как приготовить банановый настой?

Достаточно нарезать свежую банановую кожуру на мелкие кусочки, налить сверху пол литра теплой воды и оставить в затененном месте на 2 – 3 дня, а потом процедить.

Перед использованием раствор нужно развести водой в одинаковом соотношении. Использовать средство стоит не чаще одного раза в 2 – 3 недели.

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Специалисты советуют не поливать орхидеи водой, а погрузить горшок в воду на 10 минут, а потом слить все, чтобы горшок оставался сухим.

Кроме того, особое внимание стоит обращать и на свет. Растения любят цвести при ярком, рассеянном свете. Лучше всего их держать на восточном или западном подоконнике, подальше от полуденного солнца. Когда света достаточно, то они автоматически начнут наращивать новые корни и цветочные побеги.