Подкормите клубнику осенью этим удобрением: кусты без проблем переживут зимние морозы

По окончании плодоношения кусты клубники нуждаются в восстановлении и подготовке к зимним холодам. Простая осенняя подкормка поможет растениям успешно перезимовать и дать обильный урожай.

Осенний уход помогает кустам клубники восстановиться после длительного плодоношения и подготовиться к зимним морозам. Своим рецептом органической подкормки садовница Ольга Мартинишин поделилась в Facebook.

Как приготовить настой из куриного помета?

Для приготовления органического удобрения понадобятся куриный помет и обычная вода.

Заполните куриным пометом примерно треть ведра. Долейте оставшийся объем водой до верха. Оставьте смесь для брожения примерно на две недели, время от времени перемешивая.

Помните, что полученный настой является концентрированным. Его категорически нельзя выливать под кусты в неразбавленном виде, чтобы не вызвать ожоги корневой системы. Кроме того, брожение в домашних условиях не уничтожает все болезнетворные микроорганизмы, поэтому для безопасности лучше использовать готовые органические средства с четкими инструкциями.

Как правильно подкармливать грядки?

Перед внесением любого раствора слегка увлажните сухую почву обычной водой. Во время полива следите, чтобы удобрение не попадало на листья и в центр розетки.

Осенью не стоит использовать азотные удобрения. Они стимулируют активный рост молодых листьев, которые не выдержат первых морозов и погибнут.

Как приготовить раствор для подкормки клубники: смотрите видео

Чем заменить куриный помет?

Если птичьего помета нет под рукой, подготовить клубнику к зиме помогут другие варианты:

Компост. Осторожно разложите зрелый компост тонким слоем вокруг кустов, не засыпая сердцевину растения.

Осторожно разложите зрелый компост тонким слоем вокруг кустов, не засыпая сердцевину растения. Комплексные минеральные удобрения . Используйте смеси, предназначенные для осенней подкормки ягодных культур.

. Используйте смеси, предназначенные для осенней подкормки ягодных культур. Готовые органические средства. Они позволяют точно соблюдать необходимую дозировку.

Подкормку проводят до промерзания почвы, примерно за две недели до наступления устойчивых морозов.

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Какие еще хитрости помогут укрепить клубнику?

Для осеннего ухода за грядками также подходит калимагнезия, которой понадобится примерно половина чайной ложки на один куст. Перед внесением удобрений обязательно убирайте сухую листву и обрезайте лишние усы, а также присыпьте землю под обнаженные корни, не засыпая центральное сердечко.