Підживте полуницю восени цим добривом: кущі легко переживуть зимові морози

Осінній догляд допомагає кущам полуниці відновитися після тривалого плодоношення та підготуватися до зимових морозів. Своїм рецептом органічного підживлення поділилася садівниця Ольга Мартинишин у Facebook.

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Як приготувати настій із курячого посліду?

Для приготування органічного добрива знадобляться курячий послід і звичайна вода.

Заповніть курячим послідом приблизно третину відра. Долийте решту об'єму водою доверху. Залиште суміш для бродіння приблизно на два тижні, час від часу перемішуючи.

Пам'ятайте, що отриманий настій є концентрованим. Його категорично не можна виливати під кущі в нерозведеному вигляді, щоб не спричинити опіки кореневої системи. Також бродіння в домашніх умовах не знищує всі хвороботворні мікроорганізми, тому для безпеки краще використовувати готові органічні засоби з чіткими інструкціями.

Як правильно підживлювати грядки?

Перед внесенням будь-якого розчину злегка зволожте сухий ґрунт звичайною водою. Під час поливу стежте, щоб добриво не потрапляло на листя та в центр розетки.

Восени не варто використовувати азотні добрива. Вони стимулюють активний ріст молодого листя, яке не витримає перших морозів і загине.

Як зробити розчин для підживлення полуниці: дивіться відео

Чим замінити курячий послід?

Якщо пташиного посліду немає під рукою, підготувати полуницю до зими допоможуть інші варіанти:

Компост. Обережно розкладіть зрілий компост тонким шаром навколо кущів, не засипаючи серцевину рослини.

Обережно розкладіть зрілий компост тонким шаром навколо кущів, не засипаючи серцевину рослини. Комплексні мінеральні добрива . Використовуйте суміші, призначені для осіннього підживлення ягідних культур.

. Використовуйте суміші, призначені для осіннього підживлення ягідних культур. Готові органічні засоби. Вони дають змогу точно дотримуватися необхідного дозування.

Підживлення роблять до промерзання ґрунту, приблизно за два тижні до настання стабільних морозів.

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Які ще хитрощі допоможуть зміцнити полуницю?

Для осіннього догляду за грядками також підходить калімагнезія, якої знадобиться приблизно половина чайної ложки на один кущ. Перед внесенням добрив обов'язково приберіть сухе листя та обріжте зайві вуса, а також підсипте землю під оголені корені, не засипаючи центральне сердечко.