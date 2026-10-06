Как часто следует стирать одеяло: некоторые люди делают это слишком редко

Мы привыкли регулярно менять постельное белье, однако одеяло мы стираем крайне редко. Однако это неправильный подход, поскольку со временем в нем скапливаются пот и пыль.

В некоторой степени одеяло защищено, поскольку хранится в пододеяльнике, но это не означает, что его совсем не нужно стирать, пишет Interia Kobieta. Специалисты все же советуют стирать его хотя бы раз в год.

Как правильно стирать одеяло?

Перед стиркой стоит проверить этикетку на одеяле. Некоторые из них нельзя стирать в стиральной машине, поэтому это важно уточнить. Если же одеяло синтетическое, его можно стирать при температуре 40–60 градусов.

Не все пуховые и перьевые одеяла можно стирать в стиральной машине, однако если на этикетке разрешена машинная стирка, тогда стоит выбрать деликатный режим с температурой 30–40 градусов. Более высокая температура плохо повлияет на наполнитель, поэтому ее лучше не использовать.

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В случае с шерстяными одеялами лучше всего использовать режим, предназначенный в стиральной машине именно для шерсти.

Но помимо температуры и режима нужно правильно высушить одеяло, поскольку влага может привести к неприятному запаху и даже образованию плесени. Если одеяло достаточно громоздкое и не помещается в барабан, тогда его стоит отнести в профессиональную химчистку.



Одеяло со временем требует замены / Фото Pexels

Когда стоит заменить одеяло?

На самом деле одеяла не долговечны и имеют определенный срок годности. Лучше всего менять их каждые 5–10 лет. Понять, что нужно приобрести новое, довольно просто.

Старые одеяла уже не такие упругие, деформированы в разных местах и имеют довольно специфический запах, который не исчезает даже после стирки и сушки на свежем воздухе.