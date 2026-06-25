Осы будут обходить двор стороной: есть одна вещь, которую они не выносят

Если на собственном участке вы заметили осиное гнездо –, стоит бить тревогу. Их большое количество начнёт залетать в дом, поэтому следует прибегнуть к одному методу, который сможет отпугнуть взрослых особей.

Оказывается, обычные эфирные масла считаются достаточно безопасным и экологичным средством, которое действительно может помочь отпугнуть ос, пишет Martha Stewart.

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Какие эфирные масла отпугивают ос?

В эфирных маслах содержатся сильные ароматические соединения, которые препятствуют запаховым следам ос. Они временно отключают их рецепторы и приводят к дезориентации.

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Масло перечной мяты

Считается одним из самых эффективных средств против ос. В ней содержится высокая доза ментола, который перегружает их сенсорные рецепторы и создает своего рода зону отпугивания, которую осы стараются избегать.

Масло гвоздики

В нём содержится эвгенол — мощный репеллент, отпугивающий ос, поскольку они очень чувствительны к этому запаху. В домашних спреях такое масло используют довольно часто.



Осы очень не любят резких запахов / Фото Pexels

Масло герани

Аромат этого цветочного масла приятен для человека, но отпугивает ос благодаря нескольким цветочным соединениям. Эффективность масла еще больше возрастет, если сочетать его с эфирным ароматом гвоздики или перечной мяты.

Масло лемонграсса

В этом масле содержится соединение цитронелл, которое может нарушать поведение ос. Этот запах рекомендуют использовать на кухне, куда осы слетаются на запах еды. Сильный цитрусовый запах способен маскировать запахи еды и сделать участок менее привлекательным.

Масло эвкалипта

В нём содержатся соединения, которые раздражают многих насекомых, не только ос. Сильный лекарственный аромат помогает снизить активность ос вблизи точек входа.

Как использовать масла для отпугивания ос?

Сделайте ватные шарики

Ватные шарики нужно смочить в любом эфирном масле и разложить рядом с теми местами, где чаще всего летают осы. Заменять эти ватные шарики нужно раз в несколько дней, поскольку аромат со временем начнёт теряться.

Приготовьте спрей

С помощью эфирных масел можно сделать спрей от ос. Нужно лишь смешать масло перечной мяты, гвоздики и лемонграсса. Эти три масла вместе создают довольно мощный ароматический барьер.

Для раствора потребуется 15 капель масла перечной мяты, 10 капель гвоздики, 10 капель лемонграсса и 2 стакана воды. В емкость также стоит добавить еще 1 чайную ложку жидкого мыла для посуды. После этого хорошо встряхните, чтобы смесь перемешалась.

Опрыскивать спреем можно следующие места:

Вокруг дверных и оконных рам;

Под карнизами;

Возле сараев и гаражей;

Вокруг клумб или газонов;

Вдоль столбов забора и вокруг садовых построек;

В зоне отдыха;

Вокруг мусорных баков и мест хранения отходов;

Рядом с террасой и внутренним двориком;

Рядом с зонами для барбекю;

Вокруг детских игровых площадок.

Ароматические отпугивающие средства следует применять каждые 2–3 дня в течение всего сезона — с начала лета и до начала осени.