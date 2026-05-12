Уже пора пересаживать помидоры в грунт: основные правила для невероятного урожая

Большинство дачников выращивают помидоры из рассады – и именно в мае, когда температура уже стабильно теплая, начинают пересадку в открытый грунт. И здесь лучше действовать по нескольким правилам.

Помидоры – это одни из основных растений, что можно увидеть чуть ли не на каждом украинском огороде, и все дачники из года в год ищут способы увеличить урожай. Поэтому огородник Богдан Волынский поделился своими правилами пересадки томатов в открытый грунт.

Как правильно пересаживать рассаду помидоров в грунт?

Свою рассаду дачник выращивает сам и делает это в одноразовых пластиковых стаканчиках. Он предупредил, что покупная рассада может казаться выше, но внимание нужно обращать не на стебли или листья, а на корни – именно они являются показателем того, насколько хорошо примутся помидоры.

Также огородник рассказал о своих основных правилах пересадки помидоров – и начинаются они еще с расположения грядок.

Правило 1. Грядки

Все грядки стоит делать с севера на юг, или же с юга на север. Именно это расположение даст помидорам максимальное количество света, а кусты будут образовывать минимум тени и не будут мешать росту соседних растений.

Так, в конце мая, в июне, в июле это, в принципе, неактуально – потому что солнце высоко, тень минимальная. Но уже в августе-сентябре это уже более-менее критично,

– поделился Богдан Волынский.

Правило 2. Полив

Во время пересадки в открытый грунт помидоры нужно обязательно полить – даже если кажется, что они могут прижиться и без этого. Но особенно важно это для рассады, выращенной не самостоятельно, а купленной на базаре – ведь есть шансы, что она имеет не очень развитую корневую систему.

Правило 3. Расстояние между помидорами

Между растениями стоит оставлять примерно 30 – 40 сантиметров дистанции, в зависимости от сорта. Чем более высокорослые помидоры, то больше места им нужно. Если вы не планируете подвязывать помидоры, тогда можно оставить между кустами даже по пол метра.

Правило 4. Шахматный порядок

На соседних рядах дачник советует высаживать помидоры не друг напротив друга, а в шахматном порядке. Это расположение не только эстетическое, но и позволяет максимально эффективно использовать землю.

Правило 5. Глубокая посадка

Помидоры Богдан Волынский советует сажать глубоко – это помогает растению образовать больше корней. Если посадить его на том же уровне, как он растет в горшке для рассады, ничего страшного не произойдет – и более глубокая посадка и погружение стебля в землю позволит образовать множество новых корешков прямо на нем.

Правило 6. Подкормка

В каждую ямку для помидоров перед пересадкой стоит добавить удобрение. Огородник поделился, что химические подкормки не использует, зато последние пять лет подкладывает биогумус – продукт, что производят черви.

Чем можно подкормить помидоры?

Биогумус – это не единственное качественное удобрение для помидоров, пишет The Spruce. Также можно использовать такие подкормки.

Рыбная эмульсия – родное удобрение, имеющее высокое содержание азота и микроэлементов.

– родное удобрение, имеющее высокое содержание азота и микроэлементов. Навоз животного происхождения . Его нужно выдержать перед внесением, ведь очень высокое содержание азота в свежем навозе может обжечь корни растения. Удобрение лучше всего подходит для внесения в почву именно перед пересадкой рассады. Также можно добавлять как подкормку для укоренившихся растений.

. Его нужно выдержать перед внесением, ведь очень высокое содержание азота в свежем навозе может обжечь корни растения. Удобрение лучше всего подходит для внесения в почву именно перед пересадкой рассады. Также можно добавлять как подкормку для укоренившихся растений. Костная мука – этот порошок содержит фосфор и невероятно полезен во время завязывания и роста плодов. Именно фосфор отвечает за размер будущих помидоров.

Что нельзя сажать возле помидоров?

Будущий урожай помидоров зависит не только от правильной пересадки в почву и подкормки, но и от удачного соседства на грядках. Оказывается, ряд овощей могут переносить на помидоры болезни, или просто мешать росту. Поэтому, сажать рядом с томатами не стоит:

картофель;

перец;

капусту;

горох;

баклажаны;

кукурузу.

Впрочем, можно посадить рядом с помидорами базилик – он не только не будет мешать помидорам расти, но и может улучшить вкус плодов.