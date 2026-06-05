Пионы простоят в вазе 2 недели: флористы рассказали некоторые секреты

Начало июня – пик сезона пионов, которые уже активно продают в магазинах или на рынках. Впрочем, эти цветы довольно капризны, поэтому без должного ухода могут быстро завянуть.

У пионов достаточно толстые стебли, которые после среза заполняются пузырьками воздуха и высыхающим соком, пишет Deccoria. Из-за этого блокируется поток воздуха из вазы к цветочной головке, поэтому бутоны быстро опадают.

Читайте также Тля исчезнет с роз и больше не появится: лучшее средство за копейки

Если пион не поместить сразу в вазу с водой после срезки, то процесс еще быстрее ускорится, поэтому нужно знать несколько правил для долгого сохранения цветов.

Почему пионы быстро вянут?

Чаще всего после размещения пионов в вазе внутри начинают расти бактерии и водоросли. Они образуют такую биопленку, которая приводит к разложению растений.

Дополнительно ситуацию усугубляет еще и листья, погруженные в воду, которые тоже быстро гниют. Если же обеспечить пионам надлежащий уход, то в вазе они смогут простоять более 2 недель.

Придбати вази для квітів можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Как продлить жизнь пионам в вазе?

Стебли пионов нужно укорачивать острым секатором под углом 45 градусов. Благодаря диагональному срезу цветы поглощают больше воды.

С каждой заменой воды стебли следует укорачивать на 1 сантиметр, чтобы освежить зону впитывания воды и продлить свежесть букета.

Цветы в вазу нужно ставить после обработки стеблей – в воду не должны попадать листья, потому что из-за быстрого гниения они загрязнят воду и будут способствовать размножению бактерий.

Пионы следует ставить в воду комнатной температуры наполненную в вазе примерно на 10 сантиметров. После этого вазу надо разместить подальше от прямого солнца.



Цветы в вазе могут простоять гораздо дольше / Фото Pinterest

Какой кондиционер полезен для пионов?

Кроме замены воды, правильного размещения и обрезки стеблей, стоит воспользоваться раствором для сохранения длительной свежести цветов. Это средство уменьшит рост микроорганизмов, которые вызывают гниение пионов.

Для приготовления нужно 0,5 чайной ложки сахара, таблетка аспирина и чайная ложка уксуса. Достаточно лишь растворить все ингредиенты в воде, налить в вазе и уже тогда поставить цветы.

Кроме питания раствор подкислит воду, поэтому это будет препятствовать росту вредных бактерий.