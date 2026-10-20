Посадите эти деревья до первых заморозков: они прекрасно приживутся и дадут богатый урожай

Осенний период нередко вызывает у дачников сомнения относительно высадки молодых плодовых саженцев до наступления морозов. Однако правильный выбор культур и несколько простых агрономических приемов гарантируют быстрое укоренение деревьев.

Сентябрь и октябрь считаются лучшими месяцами для укоренения саженцев, ведь умеренное солнце не вызывает у них стресса из-за чрезмерной жары, пишет Марта Стюарт. В прохладные месяцы растения направляют силы на формирование крепких корней, если почва еще не промерзла.

Чем раньше осенью посажено дерево, тем больше времени у него есть на формирование корней до первых заморозков,

– пояснила специалист по плодоводству Мэдлин Кей Виммер.

Какие плодовые деревья лучше всего переносят осеннюю посадку?

Эксперты выделяют породы, которые демонстрируют высокую выносливость и устойчивость к холодам:

Яблоня

Самая морозостойкая культура, которая отлично приживается в прохладную пору года. Для регионов с холодными зимами специалисты рекомендуют сорт Triumph, отличающийся сладкими плодами и неприхотливостью. Взрослая яблоня может достигать 7,6 метра в высоту и в ширину.

Вишня

Прекрасно переносит осеннюю погоду, а взрослое дерево достигает около 4,5 метра в высоту и до 9 метров в ширину.

Груша

Посадка осенью помогает ей избежать засушливого стресса, а своевременная уборка опавших листьев вокруг саженца защитит дерево от грибковых болезней.

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Персик

Менее морозостойкий, но если высадить его в сентябре или октябре, молодое дерево успеет укорениться до наступления сильных холодов.

Хурма

Подходит для регионов с теплым климатом, где дерево может свободно развиваться и достигать от 15 до 24 метров в высоту.



После посадки дерево следует полить / Фото Pexels

Как правильно защитить молодые саженцы зимой?

Чтобы молодые деревья успели прижиться и успешно перезимовали, придерживайтесь проверенных правил ухода:

Обязательно обильно полейте деревья сразу после посадки, а во время засушливых периодов дополнительно увлажняйте почву.

Покройте поверхность земли вокруг ствола мульчей слоем около 7,5 сантиметра, не насыпая ее плотным холмиком у коры.

Защитите нижнюю часть ствола специальной сеткой, чтобы нежная кора не была повреждена зайцами и грызунами.

Для поздней посадки выбирайте растения в состоянии покоя с открытой корневой системой, пока почву еще легко обрабатывать.

Что еще стоит учесть при посадке деревьев?

Во время осенних работ в саду следите за тем, чтобы место прививки обязательно оставалось над поверхностью почвы. Если дерево качается от порывов ветра, закрепите его прочной опорой, чтобы не повредить молодые корни до зимы.