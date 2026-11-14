Рождественник начал краснеть: сделайте это, иначе потеряете растение

Багряная окраска обычно зеленых листьев рождественника может выглядеть празднично, но, как правило, это свидетельствует о том, что растение испытывает стресс.

Перед началом зимы уход за рождественником следует скорректировать, если вы хотите увидеть, как она зацветет. И следует быть особенно внимательными, если вы заметили, что листья меняют цвет, пишет Southern Living.

Почему листья рождественской звезды начинают краснеть?

Новый рост

Новые листья рождественской звезды у некоторых ее видов могут иметь красный цвет, и с возрастом кончики потеряют этот оттенок. Если остальная часть растения выглядит здоровой и имеет зеленый цвет, нет повода для беспокойства.

Ухаживайте за растением, как и раньше, но следите за признаками стресса, чтобы вовремя скорректировать полив или освещение.

Слишком много солнечного света

Если света слишком много, это становится самой распространенной причиной покраснения листьев растения. Она родом из бразильского тропического леса, где растет на ветвях деревьев под кроной. И в отличие от других суккулентов, рождественская звезда предпочитает рассеянный и непрямой свет.

Слишком много воды

Чрезмерный полив может быть опасен для рождественского дерева. Если у растения развивается корневая гниль, это также приводит к обезвоживанию и покраснению растения. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы высохнет, то есть примерно раз в неделю и даже реже в течение зимы.

Придбати різдвяник можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Холод

Некоторые люди оставляют рождественскую звезда на улице осенью, чтобы стимулировать растение к завязыванию почек. Но если там холоднее, чем 13 градусов, это приведет не к появлению цветов, а к стрессу у растения.

Как спасти рождественскую звезда с красными листьями?

Сделать это можно далеко не всегда – особенно если растение имеет признаки гнили и болезней. Иногда самое простое решение – это размножение нового растения. Найдите здоровый листок на кончике стеблей, срежьте черенки и поместите их в банку с водой.

Как только образуются здоровые корни, черенки можно пересадить в горшок. Но если ситуация не критическая, нужно отрегулировать освещение и полив – и это приведет к уменьшению покраснения.