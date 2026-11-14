Різдвяник почав червоніти: зробіть це, інакше втратите рослину

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Перед початком зими догляд за різдвяником слід скоригувати, якщо ви хочете побачити на ньому цвітіння. І особливо уважними слід бути, якщо ви помітили, що листя змінює колір, пише Southern Living.

Чому листя різдвяника починає червонішати?

Новий ріст

Нове листя різдвяника в деяких його видів може мати червоний колір, і з віком кінчики втратять цей відтінок. Якщо решта рослини має здоровий та зелений колір, немає потреби перейматися.

Доглядайте за рослиною, як і раніше, але стежте за ознаками стресу, аби вчасно скоригувати полив чи перебування на світлі.

Завелика кількість сонячного світла

Якщо світла забагато, це стає найбільш поширеною причиною почервоніння листя рослини. Вона походить з бразильського тропічного лісу, де росте на гілках дерев під кроною. І на відміну від інших сукулентів, різдвяник надає перевагу розсіяному та непрямому світлу.

Забагато води

Надмірний полив може стати небезпечним для різдвяника. Якщо у рослини розвивається коренева гниль, це також призводить до зневоднення та почервоніння рослини. Поливайте рослину тільки тоді, коли верхній шар ґрунту висохну, тобто приблизно раз на тиждень та навіть рідше протягом зими.

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Холод

Деякі люди залишають різдвяник на вулиці восени, аби стимулювати рослину до зав'язування бруньок. Але якщо там холодніше, ніж 13 градусів, це призведе не до появи квітів, а до стресу в рослини.

Як врятувати різдвяник з червоним листям?

Зробити це можна далеко не завжди – особливо якщо рослина має ознаки гнилі та хвороб. Іноді найпростіше рішення – це розмноження нової рослини. Знайдіть здоровий листок на кінчику стебел та візьміть живці й помістіть їх у банку з водою.

Як тільки утвориться здорове коріння, живці можна пересаджувати у горщик. Але якщо ситуація не критична, потрібно відрегулювати освітлення та полив – і це призведе до зменшення почервоніння.