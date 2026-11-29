С началом отопительного сезона многие замечают капли воды на внутренней поверхности окон. Причина заключается в сочетании высокой влажности воздуха и низкой температуры стекла. Избыток водяного пара превращается в мелкие капли воды.

Основными источниками влаги в квартире являются приготовление пищи, принятие душа, сушка белья, пишет Deccoria. Дополнительной причиной может стать установка новых герметичных окон.

Старые рамы пропускали воздух через щели, а современные конструкции ограничивают естественный воздухообмен. Из-за этого влага скапливается внутри помещения.

Когда конденсат может привести к появлению плесени?

Постоянная влажность создает благоприятные условия для развития плесени. Чаще всего она появляется возле оконных рам, в углах наружных стен и других холодных местах.

Особенно опасно, когда вода регулярно стекает со стекла на уплотнители и подоконники. Поэтому утром следует вытирать конденсат сухой тряпкой, не позволяя влаге скапливаться.

Помогают ли домашние поглотители влаги?

Гранулированные поглотители влаги на основе хлорида кальция способны собирать воду из воздуха, однако работают медленно. Их лучше использовать в закрытых помещениях: шкафах, кладовых или гаражах.

Чтобы снизить влажность в квартире, прежде всего нужно ограничить образование пара. Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками и включайте вытяжку. Белье лучше сушить на балконе или в ванной комнате с работающей вентиляцией.

Но если влажность будет держаться выше 60%, можно воспользоваться электрическим осушителем воздуха. Такие устройства способны собирать несколько литров воды в сутки.

Как проветривать комнату зимой и не терять тепло?

Самый эффективный способ зимнего проветривания – кратковременное полное открывание окон. Их следует открыть в двух комнатах на противоположных сторонах квартиры на 5–10 минут. Дольше оставлять окна открытыми не стоит. Нескольких минут будет вполне достаточно, чтобы в помещение поступил свежий воздух.