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Основними джерелами вологи в квартирі є приготування їжі, приймання душу, сушіння білизни, пише Deccoria. Додатковою причиною може стати встановлення нових герметичних вікон.

Старі рами пропускали повітря через щілини, а сучасні конструкції обмежують природний повітрообмін. Через це волога накопичується всередині приміщення.

Коли конденсат може призвести до появи цвілі?

Постійна вологість створює сприятливі умови для розвитку цвілі. Найчастіше вона з’являється біля віконних рам, у кутах зовнішніх стін та інших холодних місцях.

Особливо небезпечно, коли вода регулярно стікає зі скла на ущільнювачі та підвіконня. Тому вранці варто витирати конденсат сухою ганчіркою, не дозволяючи волозі накопичуватися.

Чи допомагають домашні поглиначі вологи?

Гранульовані поглиначі вологи на основі хлориду кальцію здатні збирати воду з повітря, проте працюють повільно. Їх краще використовувати у закритих просторах: шафах, коморах чи гаражах.

Щоб зменшити вологість у квартирі, насамперед потрібно обмежити утворення пари. Під час приготування їжі накривайте каструлі кришками та вмикайте витяжку. Білизну краще сушити на балконі або у ванній кімнаті з працюючою вентиляцією.

Та якщо вологість триматиметься вище 60%, можна скористатися електричним осушувачем повітря. Такі пристрої здатні збирати кілька літрів води на добу.

Як провітрювати кімнату взимку та не втрачати тепло?

Найефективніший спосіб зимового провітрювання – короткочасне повне відкривання вікон. Їх слід відкрити в двох кімнатах на протилежних сторонах квартири на 5 – 10 хвилин. Довше залишати вікна відчиненими не варто. Кількох хвилин буде цілком достатньо, щоб у приміщення зайшло свіже повітря.