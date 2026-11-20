Выстиранное постельное белье иногда приобретает затхлый запах еще до того, как высохнет. Причиной этого является слишком плотное развешивание: пододеяльники и простыни лежат друг на друге и долго остаются влажными в складках.

Ускорить сушку помогут достаточное расстояние между вещами и проветривание комнаты. Большие полотна следует расправлять так, чтобы воздух свободно проходил между слоями ткани.

Как развесить постельное белье на сушилке?

Пододеяльник лучше развешивать как минимум на двух штангах сушилки, оставляя пространство между его половинами, советует Interia. Так ткань меньше слипается и просыхает более равномерно.

Перед развешиванием хорошо встряхните каждую вещь и расправьте загнутые края. Старайтесь не складывать простыни и пододеяльники в несколько слоев, чтобы поместить на сушилке весь комплект. Лучше заранее рассчитать объем стирки в соответствии со свободным местом.

Постельное белье чистое, а запах неприятный / Фото Unsplash

На горизонтальной сушилке наволочки удобно разместить на боковых крыльях, а центральную часть оставить для больших вещей. На вертикальной модели пододеяльник повесьте сверху, чтобы он свободно свисал, а более мелкие вещи разложите ниже, не прижимая их к нему.

Простыню на резинке растяните между боковыми крыльями горизонтальной сушилки, как гамак, закрепив ее за более узкие края.

Следите, чтобы середина не собиралась во влажный комок и не касалась пола. На Prom можно найти напольные сушилки для белья, в частности горизонтальные и вертикальные модели для помещений разных размеров. Перед покупкой можно посмотреть отзывы других покупателей и оценить качество товаров по фотографиям.

Где поставить сушилку, чтобы белье быстрее высохло?

Для сушки постельного белья подойдет теплая комната с хорошей вентиляцией. Вокруг сушилки оставьте свободное место: зажатые между шкафом и стеной простыни будут сохнуть медленнее. Близость к батарее сама по себе не решает проблему. Влага из ткани переходит в воздух, поэтому помещение нужно проветривать.

В закрытой комнате без надлежащей вентиляции белье дольше остается сырым, а на окнах может скапливаться конденсат. Перед складыванием проверьте углы пододеяльников, швы и участки возле резинки. Они нередко остаются влажными, когда основная часть полотна уже высохла. Постельное белье убирайте в шкаф только после полного высыхания, чтобы в сложенной ткани не появился затхлый запах.