Спортивная одежда может оставаться грязной после стирки: как правильно избавиться от пота и запаха

Даже после стирки спортивная одежда может сохранять неприятный запах. Причина может крыться не в стиральной машине или моющем средстве, а в распространенных ошибках, которые многие допускают еще до начала стирки.

Эксперты по уходу за тканями объяснили, как правильно стирать спортивную одежду, чтобы она дольше оставалась свежей и не теряла своих свойств, пишет Real Simple.

Не оставляйте потную одежду надолго

Одна из самых распространенных ошибок – бросать влажную после тренировки одежду в корзину для белья или спортивную сумку и оставлять ее там на несколько дней. Когда пот долго остается на ткани, загрязнения глубже проникают в волокна, поэтому запах становится гораздо сложнее устранить после стирки.

Если стирать вещи сразу нет возможности, стоит дать им полностью высохнуть на воздухе. Это поможет сдержать размножение бактерий.

Перед стиркой выворачивайте вещи наизнанку

Спортивную одежду лучше стирать, вывернув ее наизнанку, поскольку именно с внутренней стороны скапливается пот, жир и загрязнения. Порошок сможет лучше выстирать эти участки и очистить места, где скопилось больше всего пота.

Не откладывайте стирку

Одежду после тренажерного зала нужно стирать после каждого ношения. Свежую одежду перед тренировкой гораздо приятнее надевать. А почему пот и жир остаются на ткани дольше, тем сложнее их удалить.

Если одежда сильно пропиталась потом, стоит предварительно нанести моющее средство на участки с наибольшим потоотделением, а во время полоскания добавить полстакана уксуса, который поможет избавиться от бактерий.



Одежду после тренажерного зала нужно сразу стирать / Фото Pexels

Откажитесь от кондиционера для белья

Для спортивной одежды кондиционер для белья не подходит, поскольку образует на ткани тонкий слой, который снижает ее воздухопроницаемость.

Стирайте в холодной воде

Горячая вода может повредить эластичные волокна спортивной одежды и способствовать закреплению запахов. Зато стирка в холодной воде поможет сохранить эластичность и свойства синтетических тканей.

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Сушите естественным способом

После стирки спортивную одежду рекомендуется сушить на воздухе. Высокая температура сушилки может повредить эластичные волокна и сделать запахи более стойкими. Но если без сушилки не обойтись, лучше выбирать режим с низкой температурой.

Если не оставлять пропитанную потом одежду надолго, стирать ее после каждого ношения и избегать высоких температур, спортивные вещи дольше останутся свежими.