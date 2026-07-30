Эксперты по уходу за тканями объяснили, как правильно стирать спортивную одежду, чтобы она дольше оставалась свежей и не теряла своих свойств, пишет Real Simple.
Не оставляйте потную одежду надолго
Одна из самых распространенных ошибок – бросать влажную после тренировки одежду в корзину для белья или спортивную сумку и оставлять ее там на несколько дней. Когда пот долго остается на ткани, загрязнения глубже проникают в волокна, поэтому запах становится гораздо сложнее устранить после стирки.
Если стирать вещи сразу нет возможности, стоит дать им полностью высохнуть на воздухе. Это поможет сдержать размножение бактерий.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Перед стиркой выворачивайте вещи наизнанку
Спортивную одежду лучше стирать, вывернув ее наизнанку, поскольку именно с внутренней стороны скапливается пот, жир и загрязнения. Порошок сможет лучше выстирать эти участки и очистить места, где скопилось больше всего пота.
Не откладывайте стирку
Одежду после тренажерного зала нужно стирать после каждого ношения. Свежую одежду перед тренировкой гораздо приятнее надевать. А почему пот и жир остаются на ткани дольше, тем сложнее их удалить.
Если одежда сильно пропиталась потом, стоит предварительно нанести моющее средство на участки с наибольшим потоотделением, а во время полоскания добавить полстакана уксуса, который поможет избавиться от бактерий.
Одежду после тренажерного зала нужно сразу стирать / Фото Pexels
Откажитесь от кондиционера для белья
Для спортивной одежды кондиционер для белья не подходит, поскольку образует на ткани тонкий слой, который снижает ее воздухопроницаемость.
Стирайте в холодной воде
Горячая вода может повредить эластичные волокна спортивной одежды и способствовать закреплению запахов. Зато стирка в холодной воде поможет сохранить эластичность и свойства синтетических тканей.
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Сушите естественным способом
После стирки спортивную одежду рекомендуется сушить на воздухе. Высокая температура сушилки может повредить эластичные волокна и сделать запахи более стойкими. Но если без сушилки не обойтись, лучше выбирать режим с низкой температурой.
Если не оставлять пропитанную потом одежду надолго, стирать ее после каждого ношения и избегать высоких температур, спортивные вещи дольше останутся свежими.