Експерти з догляду за тканинами пояснили, як правильно прати спортивний одяг, щоб він довше залишався свіжим й не втрачав своїх властивостей, пише Real Simple.
Не залишайте спітнілий одяг надовго
Одна з найпоширеніших помилок – кидати вологий після тренування одяг у кошик для білизни чи спортивну сумку, залишивши його на кілька днів. Коли піт довго залишається на тканині, забруднення глибше проникають у волокна, тому запах стає набагато важче усунути після прання.
Якщо випрати річ одразу немає можливості, варто дати їм повністю висохнути на повітря. Це допоможе стримати розмноження бактерій.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Перед пранням вивертайте речі навиворіт
Спортивний одяг краще прати вивернувши його навиворіт, оскільки саме з внутрішнього боку накопичується піт, жир і забруднення. Порошок зможе краще вимити ці ділянки й очистити місця, де накопичилося найбільше поту.
Не відкладайте прання
Одяг після залу потрібно прати після кожного носіння. Свіжий одяг перед тренуванням набагато приємніше одягати. А чим довше піт і жир залишаються на тканині, тим складніше їх видалити.
Якщо одяг сильно просочився потом, варто попередньо нанести мийний засіб на ділянки з найбільшим потовиділенням, а під час полоскання додати пів склянки оцту, який допоможе позбутися бактерій.
Одяг після залу потрібно одразу прати / Фото Pexels
Відмовтеся від пом’якшувача тканини
Для спортивного одягу пом’якшувач для тканини не підходить, оскільки утворює на тканині тонкий шар, який знижує її повітропроникність.
Періть у холодній воді
Гаряча вода здатна пошкоджувати еластичні волокна спортивного одягу й сприяти закріпленню запахів. Натомість холодне прання допоможе зберегти еластичність і властивості синтетичних тканин.
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Сушіть природним способом
Після прання спортивний одяг радять сушити на повітрі. Висока температура сушарки може пошкоджувати еластичні волокна й робити запахи стійкішими. Та якщо без сушарки не обійтися, краще обирати режим з низькою температурою.
Якщо не залишати спітнілий одяг надовго, прати його після кожного носіння й уникати високих температур, спортивні речі довше залишатимуться свіжими.