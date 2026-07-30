Експерти з догляду за тканинами пояснили, як правильно прати спортивний одяг, щоб він довше залишався свіжим й не втрачав своїх властивостей, пише Real Simple.

Не залишайте спітнілий одяг надовго

Одна з найпоширеніших помилок – кидати вологий після тренування одяг у кошик для білизни чи спортивну сумку, залишивши його на кілька днів. Коли піт довго залишається на тканині, забруднення глибше проникають у волокна, тому запах стає набагато важче усунути після прання.

Якщо випрати річ одразу немає можливості, варто дати їм повністю висохнути на повітря. Це допоможе стримати розмноження бактерій.

Перед пранням вивертайте речі навиворіт

Спортивний одяг краще прати вивернувши його навиворіт, оскільки саме з внутрішнього боку накопичується піт, жир і забруднення. Порошок зможе краще вимити ці ділянки й очистити місця, де накопичилося найбільше поту.

Не відкладайте прання

Одяг після залу потрібно прати після кожного носіння. Свіжий одяг перед тренуванням набагато приємніше одягати. А чим довше піт і жир залишаються на тканині, тим складніше їх видалити.

Якщо одяг сильно просочився потом, варто попередньо нанести мийний засіб на ділянки з найбільшим потовиділенням, а під час полоскання додати пів склянки оцту, який допоможе позбутися бактерій.



Одяг після залу потрібно одразу прати / Фото Pexels

Відмовтеся від пом’якшувача тканини

Для спортивного одягу пом’якшувач для тканини не підходить, оскільки утворює на тканині тонкий шар, який знижує її повітропроникність.

Періть у холодній воді

Гаряча вода здатна пошкоджувати еластичні волокна спортивного одягу й сприяти закріпленню запахів. Натомість холодне прання допоможе зберегти еластичність і властивості синтетичних тканин.

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Сушіть природним способом

Після прання спортивний одяг радять сушити на повітрі. Висока температура сушарки може пошкоджувати еластичні волокна й робити запахи стійкішими. Та якщо без сушарки не обійтися, краще обирати режим з низькою температурою.

Якщо не залишати спітнілий одяг надовго, прати його після кожного носіння й уникати високих температур, спортивні речі довше залишатимуться свіжими.