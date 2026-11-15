Чтобы праздники прошли без лишних хлопот: 5 полезных покупок для дома к Рождеству

Подготовка к праздникам всегда ассоциируется с выбором подарков для родных и друзей. Впрочем, помимо родных, стоит купить что-нибудь и для себя. Именно поэтому важные товары лучше приобрести заранее, чтобы в декабре не тратить время на поиски нужных вещей.

Есть несколько вещей, которые пригодятся не один год, поэтому такие покупки поднимут настроение и облегчат предпраздничные хлопоты, пишет 24 Канал.

Что купить к праздникам?

Миксер

Если планируете печь рождественское печенье, имбирные пряники или любую другую выпечку, миксер понадобится обязательно. Он помогает быстро взбить яйца с сахаром, приготовить крем, замесить тесто или взбить сливки.

Планетарная модель удобна тем, что работает самостоятельно. Однако ручной миксер тоже станет хорошим вариантом для тех, кто планирует готовить небольшие порции.

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Электронные кухонные весы

Для приготовления блюд часто требуются точные пропорции. Если отмерять муку, сахар или другие ингредиенты ложками, можно легко ошибиться с пропорциями и получить не ту консистенцию теста. Электронные весы помогают взвесить каждый продукт с точностью до грамма. Они компактны и не займут много места на кухне.

Электрический чайник

Для дома лучше всего выбирать чайник с регулировкой температуры. Это удобно для зеленого чая, некоторых сортов черного чая или кофе. Если старый чайник износился или работает неисправно, перед праздниками пора его заменить.



Лучшие покупки для дома / Фото Pexels

Блендер

Он пригодится тем, кто хочет готовить больше, чем обычно. С помощью блендера можно приготовить крем-суп, соус, домашний майонез, фруктовый смузи или начинку для десертов.

Хорошим вариантом является погружной блендер, который не занимает много места, легко моется и позволяет измельчать продукты прямо в кастрюле или глубокой миске. Модель с дополнительными насадками дает еще больше возможностей для приготовления.

Робот-пылесос

Это устройство помогает поддерживать чистоту без постоянной уборки вручную. Оно собирает пыль, крошки и шерсть домашних животных. Особенно полезной такая покупка будет в домах, где есть домашние питомцы.