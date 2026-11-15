Щоб свята минули без зайвого клопоту: 5 корисних покупок для дому до Різдва

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Є кілька речей, які стануть у пригоді не на один рік, тому такі покупки покращать настрій й полегшать передсвяткові клопоти, пише 24 Канал.

Що купити до свят?

Міксер

Якщо плануєте пекти різдвяне печиво, імбирні пряники чи будь-яку іншу випічку, міксер знадобиться обов’язково. Він допомагає швидко збити яйця з цукром, приготувати крем, замісити тісто чи збити вершки.

Планетарна модель зручна тим, що працює самостійно. Проте ручний міксер теж стане хорошим варіантом для тих, хто планує готувати невеликі порції.

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Електронні кухонні ваги

Для приготування став часто потрібні точні пропорції. Якщо відмірювати борошно, цукор чи інші інгредієнти ложками, можна легко помилитися з пропорціями й отримати не ту консистенцію тіста. Електронні ваги допомагають зважити кожен продукт до грама. Вони компактні й не займуть багато місця на кухні.

Електричний чайник

Для дому найкраще обирати чайник із регулюванням температури. Це зручно для зеленого чаю, деяких сортів чорного чаю чи кави. Якщо старий чайник служить чи працює несправно, перед святами час його замінити.

Найкращі покупки для дому / Фото Pexels

Блендер

Він стане в пригоді тим, хто хоче готувати більше, ніж зазвичай. За допомогою блендера можна приготувати крем-суп, соус, домашній майонез, фруктовий смузі чи начинку до десертів.

Хорошим варіантом є занурювальний блендер, який не займає багато місця, легко миється та дає змогу подрібнювати продукти просто в каструлі чи глибокій мисці. Модель з додатковими насадками дає ще більше можливостей для приготування.

Робот-пилосос

Цей девайс допомагає підтримувати чистоту без постійного прибирання вручну. Він збирає пил, крихти та шерсть домашніх тварин. Особливо корисною буде така покупка в оселях, де є домашні улюбленці.