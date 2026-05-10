Самая большая ошибка: в какой период нельзя подкармливать розы

Май является ключевым периодом для роз. Именно в этот месяц закладывается будущее цветение, поэтому очень важно правильно подкормить цветы, чтобы они обильно цвели все лето крупными бутонами.

Этой весной розы могут развиваться достаточно медленно, но этому есть объяснение, говорится на ютуб-канале "Разговаривающей с цветами".

Дачница говорит, что причиной является холодная весна и нестабильная температура. Из-за такого затяжного холода растения как будто "замерли".

Чем подкормить розы?

Переживать о том, что розы так и не зацветут – не стоит. Как только наступит стабильное тепло, они быстро активизируются.

В начале мая растения начинают наращивать побеги, поэтому им нужен азот. Его можно получить в аммиачной селитре, мочевине или кальциевой селитре. Подойдут также органические настои – коровяк или куриный помет.

После появления первых бутонов нужно сместить фокус на удобрение калием и фосфором. В это время нужно подкармливать розы опрыскиванием по листьям – таким образом питательные вещества быстрее начнут усваиваться.

Садоводы могут воспользоваться монофосфатом калия или специальными комплексами с высоким содержанием фосфора.

Что может испортить цветение?

Для стимулирования появления новых побегов от основания куста, применяют сульфат магния. Однако такую подкормку стоит использовать до конца мая.

Позднее внесение может привести к тому, что молодые побеги не успеют окрепнуть перед холодами.

Однако неопытные садоводы могут совершить одну ошибку – подкормить розы во время цветения. Когда розы уже начали раскрывать бутоны, то от удобрений уже надо отказаться. В этот период растению нужен только регулярный полив.

Когда нужно поливать розы?

Поливать розы всегда нужно рано утром, пишет Real Simple. Полив утром полезен тем, что позволяет воде на листьях высохнуть в течение дня. Если же полить кусты вечером, то влажные листья за ночь может привлечь вредителей, а также привести к грибковым проблемам.

Самой большой ошибкой считается полив в обед, когда сильная жара. Солнце в это время суток буквально обожжет листья, поэтому от такого полива будет только больше вреда, чем пользы.

Как правильно держать сирень в вазе?

Для долговременного сохранения сирени в вазе, нужно обрезать стебли, а потом слегка повредить их молотком или ножницами, чтобы ветка могла лучше пить воду. Дополнительно следует удалить листья ниже ватерлинии.

Рекомендуется использовать прочную вазу с холодной водой, обновлять ее ежедневно, а также добавить питательную смесь из воды, сахара и уксуса.