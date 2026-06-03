Лук на грядке никогда не будет вянуть и желтеть: лайфхак от огородницы

Многим дачникам знакома такая ситуация: в один день лук зеленый и радует красивыми перьями, а уже на следующий день лег на грядку и стремительно желтеет. Действовать в таком случае нужно быстро, иначе можно просто остаться без урожая.

Желтые, увядшие перья лука в начале июня – это признак не созревания корнеплода, а серьезной проблемы. И определить ее нужно как можно скорее, рассказывают на ютуб-канале "Лунная страна".

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Почему лук начинает вянуть и желтеть?

Дачники привыкли к тому, что лук – это в целом неприхотливая огородная культура, и многие из них вообще не ухаживают за ним, надеясь все равно увидеть хороший урожай. Но даже он реагирует на неблагоприятные условия – и обычно пожелтение перьев сигнализирует именно о них.

Особенно обратить внимание нужно на полив, состояние почвы и атаки вредителей. Но порой лук вянет и из-за грибковых заболеваний, или же фактор, который огородники контролировать не в состоянии – сильную жару. Иногда к проблеме приводит сочетание нескольких из этих факторов.

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Полив

Луку не нравится ни засуха, ни слишком большое количество воды. Вот на что нужно обратить внимание:

пожелтение кончиков перьев;

замедление роста;

мягкие, деформированные луковицы;

преждевременное полегание листьев.

Состояние почвы

Если питательных веществ не хватает, лук начнет менять цвет – листья становятся бледно-зелеными и в конце концов желтеют. Кроме того, они растут медленно и выглядят тонкими, а кончики пера подсыхают.

Луковая муха

Луковая муха – это самый опасный вредитель на грядках лука. Личинки насекомого повреждают и корни, и внутреннюю часть корнеплода. Заметить ее появление можно по загниванию основы растения, неприятному запаху и замедлению роста.

Как спасти лук от пожелтения?

В июне важно не только следить за поливом и наличием вредителей. Главная задача дачника – это вовремя и правильно подкормить лук – и тогда урожай будет оставаться стабильным, а головки лука вырастут плотные, большие и сочные.

Лук можно спасти от пожелтения: смотрите видео

Полейте лук любым органическим удобрением – можно использовать раствор коровяка. Также подойдет зеленое удобрение из сорняков, куриный помет, перегной и тому подобное. Именно эта подкормка запускает мощный рост пера.

– можно использовать раствор коровяка. Также подойдет зеленое удобрение из сорняков, куриный помет, перегной и тому подобное. Именно эта подкормка запускает мощный рост пера. Через недели после первой подкормки нужно внести удобрение на основе золы. 1 литр продукта нужно залить 9 литрами кипятка и перемешать. Настаивайте 2 суток. Перед внесением удобрение нужно качественно развести: на 9 литров воды пол литра удобрения.

Блогерша убеждена, что после этого лук подпитывать в сезоне уже не только не нужно, но и нельзя.