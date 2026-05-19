Можно ли поливать растения газированной водой: неожиданный ответ

Если вы когда-то задумывались о том, можно ли поливать растения газированной водой –вы не одни. На эту тему в 2002 году даже провели исследование –и оно показало очень необычные результаты.

Растения, политые газированной водой, оказывается, растут лучше тех, которые поливали обычной, пишет Southern Living. Но перед тем, как бежать в магазин за бутылкой воды, следует учесть несколько нюансов.

Можно ли поливать растения газированной водой?

Оказывается, ответ на этот вопрос может существенно отличаться в зависимости от того, какая именно газировка оказалась у вас дома. Например, натрий и растения лучше не совмещать – слишком большое количество соленой воды может убить ваши растения.

Минеральная вода часто содержит это вещество, поэтому на это нужно учитывать перед покупкой.

Еще один запрещенный продукт – это сахар, и часто в газированных напитках можно найти и его. И эксперименты относительно того, помогает ли сладкая вода растениям лучше расти, показали, что ответ очевиден – нет.

Содержание минералов в газировке также может отличаться в зависимости от марки. Часто в нее входят кальций, магний, калий, железо и другие. Все эти микроэлементы на самом деле полезны для растений, и чрезмерное количество кальция или магния все же может вызвать определенные проблемы.

Поэтому, вывод таков: поливать растения газированной водой можно, но делать это нужно с умом. Выбирайте воду без добавления соли или сахара, а также не делайте это ежедневно. А вот бутылка газировки несколько раз в месяц может сделать настоящие чудеса с вазонами.



Можно ли поливать растения чаем?

Да, оказывается, использовать для полива можно не только газированную воду, но и чай. Здесь правило такое же, как и в предыдущем случае – он не должен быть сладким, пишет The Spruce.

Растения от полива чаем начинают расти быстрее и лучше, но важно соблюдать несколько важных правил.

Дайте чаю остыть перед поливом. Наливайте осторожно. Не используйте какие-либо добавки к чаю.

Чем еще можно поливать растения?

Если дома найдется немного черствого хлеба, выбрасывать его точно не стоит. Если его замочить водой, можно получить неожиданно мощное удобрение, что идеально подойдет и для комнатных растений, и для садовых кустов. Это ферментированная подкормка заменяет азот, калий и фосфор, что невероятно важны для роста любых растений.

А из кухонных отходов для подкормки цветов можно использовать также и яичную скорлупу.