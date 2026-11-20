Многие дачники считают, что в ноябре дачный сезон полностью заканчивается, – но на самом деле перед началом зимы еще можно посадить несколько растений.

Садовый сезон в ноябре, казалось бы, уже закончился, но именно сейчас наступает идеальное время для посадки озимых растений, пишет Mon jardin ma maison. Многие из таких культур хорошо приживаются в украинском климате.

Что именно стоит сажать в ноябре под зиму?

В конце ноября в почву стоит высаживать растения, нуждающиеся в закаливании холодом – такие растения зимуют под землей, а после этого дают ростки, как только наступает первое весеннее тепло.

Но перед посевом любых семян поздней осенью сначала нужно разрыхлить почву и обеспечить хороший дренаж, чтобы за зиму семена не подгнили. Вот что именно можно сажать под зиму:

бобы, а именно стручковую фасоль. Ее можно высаживать на глубину 5 сантиметров, оставляя примерно 20–25 сантиметров между соседними растениями;

ранний горох – сажайте на глубину 4 сантиметра с расстоянием 75 сантиметров;

озимая морковь – семена нужно заглубить на сантиметр с расстоянием 30 сантиметров между посевами;

морозостойкие салаты – сажайте на глубину 1 сантиметр на расстоянии 30 сантиметров;

быстрорастущая зелень.

Осенью задачи остаются не только у огородников, но и у цветоводов, ведь можно позаботиться и о посадке цветов на клумбах. Чаще всего сажают душистый горошек, нигеллу, эрингиум, эвкомис и глориозу.

В украинском климате эти растения лучше высаживать в неотапливаемую теплицу или же надежно укрыть грядки мульчей или агроволокном. Цветы можно сажать в горшки и выращивать прямо на балконе. Как только весной наступит тепло, посаженные в ноябре растения порадуют вас ранним цветением.