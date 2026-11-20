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Городній сезон у листопаді вже ніби й минув, але саме зараз настає ідеальний час для посадки озимих рослин, пише Mon jardin ma maison. Чимало таких культур добре приживаються в українському кліматі.

Що саме варто садити в листопаді під зиму?

Наприкінці листопада у ґрунт варто висаджувати рослини, що потребують загартовування холодом – такі рослини зимують під землею, а після цього дають паростки, щойно настає перше весняне тепло.

Але перед посівом будь-якого насіння пізно восени спершу потрібно розпушити ґрунт та забезпечити гарний дренаж, аби за зиму насіння не підгнило. Ось що саме можна садити під зиму:

боби, а саме стручкову квасолю. Її можна висадити на глибину 5 сантиметрів, залишаючи приблизно 20 – 25 сантиметрів між сусідніми рослинами;

ранній горох – садіть на глибині 4 сантиметри з відстанню у 75 сантиметрів;

озиму моркву – насіння потрібно заглибити на сантиметр з відстанню у 30 сантиметрів між посівами;

морозостійкі салати – садіть на глибину в 1 сантиметр на відстані 30 сантиметрів;

швидкорослу зелень.

Восени завдання залишаються не тільки для городників, але й для квітникарів, адже можна подбати й про посадку квітів на клумбах. Найчастіше садять духмяний горошок, нігеллу, ерінгіум, евкоміс та глоріозу.

В українському кліматі ці рослини краще висаджувати у неопалювану теплицю або ж надійно вкрити грядки мульчею чи агроволокном. Квіти можна садити у горщики та вирощувати просто на балконі. Щойно навесні почнеться тепло, посаджені в листопаді рослини порадують вас раннім цвітінням.