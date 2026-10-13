Не выбрасывайте тыквенные семечки после Хэллоуина: вот что с ними можно сделать

В конце октября молодежь любит вырезать тыквы к Хэллоуину. Но при изготовлении фонарика остается немало тыквенных семечек. Их не стоит выбрасывать, так как их можно с пользой применить в различных случаях.

Тыквенные семечки можно использовать для приготовления блюд, добавить в компост или сохранить до весны для выращивания собственных тыкв, пишет Марта Стюарт.

Как использовать тыквенные семечки?

Сохраните семена для выращивания тыкв

Садовод Бри Артур советует промыть семена в теплой воде, чтобы отделить остатки мякоти. Затем их нужно откинуть на дуршлаг, дать воде стечь и оставить на кухонном полотенце. Для полного высыхания понадобится один день.

Полностью сухие семена следует завернуть в бумажное полотенце и положить в герметичный полиэтиленовый пакет или банку с крышкой. В зависимости от сорта семена также можно хранить в холодильнике. Высаживают в грунт традиционно в конце апреля или в мае.

Добавьте тыквенные семена в компост

Если вы не планируете использовать семена для посадки или добавлять в блюда, их можно выбросить в компост. Так органические отходы превратятся в полезное удобрение для сада.

Для компоста нужно смешать скошенную траву с опавшими листьями или сеном. Коричневых материалов должно быть вдвое больше, чем зеленых. Бросая тыквенные семена в компост, стоит лишь позаботиться о том, чтобы они там не проросли.

Перед этим их не следует замачивать, так как влага только способствует прорастанию. Перед добавлением в компост их следует прокипятить, чтобы снизить вероятность появления ростков.



Тыквенные семечки можно добавлять в компост / Фото Pexels

Приготовьте запеченные тыквенные семечки

Еще один простой способ использовать остатки после вырезания тыквы – запечь семена в духовке. Нужно лишь разогреть духовку до 180 градусов, а затем разложить семена на противне, сбрызнуть оливковым маслом и добавить специи по вкусу. Запекать семена в духовке рекомендуется до 15 минут, периодически проверяя готовность.