Гарбузове насіння можна використати для приготування страв, додати до компосту чи зберегти до весни для вирощування власних гарбузів, пише Martha Stewart.

Як використати гарбузове насіння?

Збережіть насіння для вирощування гарбузів

Садівниця Брі Артур радить промити насіння в теплій воді, щоб відокремити залишки м’якоті. Потім його потрібно відкинути на друшляк, дати воді стекти й залишити на кухонному рушнику. Для повного висихання знадобиться один день.

Повністю сухе насіння слід загорнути у паперовий рушник і покласти в герметичний поліетиленовий пакет чи банку з кришкою. Залежно від сорту, насіння також можна зберігати в холодильнику. Висаджують у ґрунт традиційно наприкінці квітня чи в травні.

Додайте гарбузове насіння до компосту

Якщо ви не плануєте використовувати насіння для посадки чи додавати до страв, його можна кинути до компосту. Так органічні відходи перетворяться на корисне добриво для саду.

Для компосту потрібно змішати скошену траву з опалим листям чи сіном. Коричневих матеріалів має бути вдвічі більше, ніж зелених. Кидаючи гарбузове насіння в компост, варто лише подбати, щоб воно там не проросло.

Перед цим його не слід замочувати, бо волога лише сприяє проростанню. Перед вкиданням у компост його слід прокип’ятити, щоб зменшити ймовірність появи паростків.



Гарбузове насіння можна додати до компосту / Фото Pexels

Приготуйте запечене гарбузове насіння

Ще один простий спосіб використати залишки після вирізання гарбуза – запекти насіння в духовці. Потрібно лише розігріти духовку до 180 градусів, а тоді розкласти насіння на деку, збризнути оливковою олією й додати спеції за смаком. Запікати насіння у духовці рекомендовано до 15 хвилин, періодично перевіряючи готовність.