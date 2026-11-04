Где и как установить сушилку, чтобы вещи сохли в два раза быстрее: проверенный способ

Осенью сушка одежды может затянуться надолго. Из-за этого в помещении может появиться затхлый запах и повыситься уровень влажности. В таких случаях помогут знания о быстрых методах сушки.

Эксперты рекомендуют перед стиркой не заполнять барабан стиральной машины полностью, пишет Interia Kobieta. В осенне-зимний период рекомендуется использовать только три четверти вместимости. Это необходимо для того, чтобы ткани лучше отжимались.

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Каковы основные правила стирки?

Перед запуском цикла стирки стоит увеличить скорость отжима. На завершающей фазе это удалит значительную часть влаги из волокон. Однако лучше всего использовать такую функцию для толстых свитеров, полотенец или штанов.

По завершении основной программы рекомендуется запустить еще один дополнительный короткий отжим.

Быстрее вещи сохнут в саду на веревке или на балконе, но если вы живете в квартире и такой возможности нет, тогда стоит воспользоваться одним трюком. Следует положить в барабан сухое полотенце во время последнего отжима, которое впитает всю лишнюю влагу из тканей.



Сушилку следует размещать в правильном месте / Фото Pexels

Как правильно сушить вещи?

Большинство ошибочно размещают сушилку рядом с радиатором, однако такой подход является неправильным. Одежда будет блокировать поток тепла в комнату и заставит систему работать еще интенсивнее. Из-за этого будет потребляться больше энергии. К тому же, если нет отопления, то этот вариант еще менее подходит.

Не рекомендуют сушить одежду рядом с батареей еще и потому, что быстрое испарение воды повышает влажность воздуха, создавая условия для роста грибков и плесени.

Сушилку не рекомендуется размещать в спальне или маленькой гостиной, поскольку это помещения с ограниченной вентиляцией. Лучше всего размещать ее в большой комнате в центре, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

Также важно правильно развесить одежду на сушилке. Не стоит размещать одежду слишком плотно друг к другу, так как в таких условиях вещи будут сохнуть очень долго.

Если развесить мокрую одежду шире, оставляя свободное пространство между более тяжелыми вещами, это значительно сокращает время ожидания. Также следует использовать японский метод сушки, который предполагает развешивание самых длинных вещей на внешних секциях. Более короткие вещи следует размещать ближе к центру сушилки.