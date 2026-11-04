Де та як ставити сушарку, щоб речі сохли вдвічі швидше: перевірений метод

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Фахівці рекомендують перед пранням не заповнювати барабан пральної машинки повністю, пише Interia Kobieta. В осінньо-зимову пору рекомендовано використовувати лише три чверті місткості. Це потрібно для того, щоб тканини краще віджималися.

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Які є основні правила щодо прання?

Перед запуском циклу прання варто збільшити швидкість віджиму. На завершальній фазі це видалить значну частину вологи з волокон. Проте найкраще таку функцію використовувати для товстих светрів, рушників чи штанів.

Після завершення основної програми рекомендують запустити ще додатковий короткий віджим.

Швидше висушуються речі в саду на мотузці чи на балконі, але якщо ви живете у квартирі й такої можливості немає, тоді варто скористатися одним трюком. Слід додати в барабан сухий рушник під час останнього віджиму, який абсорбує усю зайву вологу з тканин.

Сушарку слід розміщувати в правильному місці / Фото Pexels

Як правильно сушити речі?

Більшість помилково розміщують сушарку поруч з радіатором, однак цей підхід є неправильним. Одяг блокуватиме потік тепла в кімнату й змусить систему працювати ще інтенсивніше. Через це споживатиметься більше енергії. До того ж, якщо немає опалення, тоді цей варіант ще більше не підходить.

Не радять сушити одяг поруч з батареєю ще й через те, що швидке випаровування води підвищує вологість повітря, створюючи умови для росту грибків та цвілі.

Сушарку не радять розміщувати в спальні чи маленькій вітальні, оскільки це місця з обмеженою вентиляцією. Розміщувати її найкраще у великій кімнаті в центральному місці, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря.

Також важливо ще й правильно розвісити одяг на сушарці. Не варто розкладати одяг надто тісно один до одного, бо в таких умовах речі сохнутимуть дуже довго.

Якщо розвісити мокрий одяг ширше, залишаючи вільну сходинку між важчими речами, це значно скорочує час очікування. Також слід використовувати японський метод сушіння, який передбачає розвішування найдовших речей на зовнішніх секціях. Коротші речі вже слід розкладати ближче до центру сушарки.