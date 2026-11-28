Проектор поможет обустроить дома небольшой кинозал и смотреть фильмы, сериалы и видео на большом экране. Он также пригодится для презентаций и просмотра фотографий. При этом для домашнего использования не обязательно покупать дорогое оборудование.

Найти проекторы для дома стоимостью до 10 тысяч гривен вполне возможно. Soundcore пишет, что современные проекторы можно подключать к смартфону, ноутбуку или игровой консоли. Некоторые устройства оснащены встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также операционной системой, что позволяет пользоваться ими без дополнительного оборудования.

Для использования проектора необходимо установить его напротив белой стены или специального экрана, подключить к источнику питания и настроить фокус. Если вы планируете смотреть фильмы, лучше заранее позаботиться о затемнении комнаты, поскольку бюджетные модели требуют приглушенного освещения для качественного изображения.

Покупці на Prom часто замовляють проєктори для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість проєктора. Якщо важливо перевірити проєктор у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Какие проекторы можно купить до 10 тысяч гривен?

На Prom представлены как компактные портативные устройства, так и модели с поддержкой Full HD. Вот несколько вариантов, которые можно рассмотреть для домашнего использования.

Thundeal TD80W Full HD – проектор с разрешением Full HD, поддержкой Android и Wi-Fi. Имеет разъемы HDMI и USB для подключения внешних устройств. Подойдет для просмотра фильмов и сериалов.

– проектор с разрешением Full HD, поддержкой Android и Wi-Fi. Имеет разъемы HDMI и USB для подключения внешних устройств. Подойдет для просмотра фильмов и сериалов. M10 ER-41 Android 11 – компактная модель с системой Android 11, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и электронной настройкой фокуса. Имеет физическое разрешение 1280 на 720.

модель с системой Android 11, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и электронной настройкой фокуса. Имеет физическое разрешение 1280 на 720. Hoco DT2 Smart Projector – легкий портативный проектор с Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB. Разрешение – 1280 на 720, а заявленный размер изображения – до 200 дюймов.

портативный проектор с Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB. Разрешение – 1280 на 720, а заявленный размер изображения – до 200 дюймов. RayFoto RD-881 Full HD – модель с физическим разрешением Full HD, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Оснащена двумя разъемами HDMI и двумя USB, поэтому к ней можно подключать различные устройства.



Проектор дарит хорошие эмоции / Фото Pexels

Что обратить внимание при выборе?

Перед покупкой проектора стоит проверить несколько характеристик.

Разрешение. HD подойдет для базового просмотра видео, а Full HD обеспечит более четкое изображение.

Яркость. Ориентируйтесь на показатель ANSI-люмен, а не только на рекламные заявления производителя.

Подключение. Wi-Fi позволяет передавать контент беспроводным способом, Bluetooth – подключать наушники или колонки, а HDMI – ноутбук или игровую консоль.

Настройка изображения. Автоматическая фокусировка и коррекция трапеции упрощают установку устройства.