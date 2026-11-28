Adv

Знайти для дому проєктори цілком можливо до 10 тисяч гривень. Soundcore пише, що сучасні проєктори можуть підключатися до смартфона, ноутбука чи ігрової консолі. Деякі пристрої мають вбудовані Wi-Fi, Bluetooth та операційну систему, що дозволяє користуватися ними без додаткового обладнання.

Для використання проєктора потрібно встановити його навпроти білої стіни або спеціального екрана, під’єднати до живлення та налаштувати фокус. Якщо плануєте дивитися фільми, краще заздалегідь подбати про затемнення кімнати, оскільки бюджетні моделі потребують приглушеного освітлення для якісного зображення.

Покупці на Prom часто замовляють проєктори для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість проєктора. Якщо важливо перевірити проєктор у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Які проєктори можна купити до 10 тисяч гривень?

На Prom представлені як компактні портативні пристрої, так і моделі з підтримкою Full HD. Ось кілька варіантів, які можна розглянути для домашнього використання.

Thundeal TD80W Full HD – проєктор із роздільною здатністю Full HD, підтримкою Android і Wi-Fi. Має HDMI та USB для підключення зовнішніх пристроїв. Підійде для перегляду фільмів і серіалів.

– проєктор із роздільною здатністю Full HD, підтримкою Android і Wi-Fi. Має HDMI та USB для підключення зовнішніх пристроїв. Підійде для перегляду фільмів і серіалів. M10 ER-41 Android 11 – компактна модель із системою Android 11, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 та електронним налаштуванням фокуса. Має фізичну роздільну здатність 1280 на 720.

компактна модель із системою Android 11, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 та електронним налаштуванням фокуса. Має фізичну роздільну здатність 1280 на 720. Hoco DT2 Smart Projector – легкий портативний проєктор вагою із Wi-Fi, Bluetooth, HDMI та USB. Роздільна здатність – 1280 на 720, а заявлений розмір зображення – до 200 дюймів.

легкий портативний проєктор вагою із Wi-Fi, Bluetooth, HDMI та USB. Роздільна здатність – 1280 на 720, а заявлений розмір зображення – до 200 дюймів. RayFoto RD-881 Full HD – модель із фізичною роздільною здатністю Full HD, підтримкою Wi-Fi та Bluetooth. Оснащена двома HDMI і двома USB-роз'ємами, тому до неї можна підключати різні пристрої.

Проєктор дарує хороші емоції / Фото Pexels

На що звертати увагу під час вибору?

Перед купівлею проєктора варто перевірити кілька характеристик.

Роздільна здатність. HD підійде для базового перегляду відео, а Full HD забезпечить чіткіше зображення.

Яскравість. Орієнтуйтеся на показник ANSI люменів, а не лише на рекламні значення виробника.

Підключення. Wi-Fi дозволяє передавати контент бездротово, Bluetooth – під’єднувати навушники чи колонки, а HDMI – ноутбук або ігрову консоль.

Налаштування зображення. Автоматичне фокусування та корекція трапеції спрощують встановлення пристрою.