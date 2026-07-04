Урожай может сократиться вдвое из-за одной ошибки: вот что вызывает пустоцвет на помидорах

Прежде чем помидоры начнут образовывать завязь и цвести, им требуется особый уход –, и именно поэтому в этот период часто опадают цветки, что в конечном итоге приводит к небольшому урожаю.

Пустоцвет на помидорах – это серьезная проблема для многих дачников. Но, к счастью, избежать его можно довольно просто, пишет The Spruce.

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Что делать, чтобы на помидорах не было пустоцвета?

Во время развития завязи и цветения помидорам требуется несколько питательных веществ – и в основном это калий и бор. Но иногда завязь не появляется еще по нескольким причинам – например, из-за неправильного полива, слишком интенсивного пасынкования или жары с резкими перепадами температуры.

Но что делать, чтобы избежать пустоцвета – ситуации, когда цветы появляются, а завязей почти нет? И первое, что можно сделать, – это позаботиться о правильной подкормке, которая в июле особенно важна.

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Калий – это именно то вещество, которое участвует в формировании завязи и поддержании водного баланса. Он также поддерживает устойчивость растений к неблагоприятной погоде. А вот бор полезен для хорошего цветения, опыления и помогает избежать опадения цветов.



Удобрения очень важны для помидоров / Фото Pexels

Чтобы восполнить запасы бора в растениях, большинство дачников используют борную кислоту или комплексные удобрения. Вносить их нужно в соответствии с инструкциями производителя. С калийной подкормкой прекрасно справляется сульфат калия. Для приготовления удобрения потребуются:

2 столовые ложки удобрения;

20 литров воды.

Растворите все и используйте раствор для полива под корень. Но перед этим обязательно нужно провести качественный полив, чтобы не сжечь корни растения.

Часто проблемы возникают и из-за полива – для помидоров всегда нужно использовать исключительно теплую воду и поливать под корень. Если капли попадут на листья, в жаркие дни это может привести к ожогам растения.