Первые осенние заморозки сигнализируют об окончании активного сезона, но дачникам еще рано отдыхать. Несколько своевременных мероприятий помогут надежно защитить участок и заложить основу для весеннего цветения.

Почему стоит поторопиться с работами в саду?

В ноябре обычно проходит первая ощутимая волна осенних заморозков, однако земля еще сохраняет остатки тепла. Чтобы правильно подготовить участок к настоящим холодам и следующему сезону, садоводам рекомендуют завершить основные работы до 20 ноября, пишет Deccoria.

Что обязательно нужно сделать до промерзания почвы?

Посадить весенние луковичные: это последний шанс посадить тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и крокусы, пока земля полностью не замерзла.

Выкопать незимующие цветы: когда мороз повредит надземную часть георгин и канн, их клубни осторожно выкапывают и переносят в прохладное помещение до весны.

Занести чувствительные растения в горшках: уберите в помещение все многолетники, которые летом стояли на террасе или во дворе.

Собрать остатки урожая: с грядок убирают сельдерей, морковь, корневую петрушку и кольраби. Зато поздняя капуста, лук-порей, брюссельская капуста и кейл не боятся холода, поэтому могут оставаться дольше.

Посадить озимый чеснок: во второй половине ноября еще можно высаживать морозостойкие сорта, такие как "Оркан", "Гарнаш" или "Аркус".

Удобрить и защитить почву: почву обогащают зрелым компостом или перепревшим навозом, а сверху укрывают соломой, слоем листьев или картоном.

Посадить кусты и деревья: пока земля не скована морозом, хорошо приживаются саженцы плодовых пород, а также розы.

Убрать опавшую листву: ее удобно собрать газонокосилкой с травосборником, чтобы измельчить. Листья добавляют в компост, используют для мульчирования или оставляют кучки в тихих уголках сада для зимовки ежей.

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Каких ошибок следует избегать после первых заморозков?

Когда растения переходят в состояние покоя, важно не навредить им излишним уходом. Прежде всего откажитесь от внесения под деревья и кусты удобрений с высоким содержанием азота, ведь они стимулируют рост и задерживают естественное одревеснение побегов перед морозами. Также не стоит в спешке браться за секатор, особенно когда речь идет о хвойных породах, вечнозеленых кустах или садовых гортензиях.

Кроме того, обязательно убирайте опавшую листву с газона, так как из-за осенней сырости она быстро начнет гнить и спровоцирует развитие снежной плесени. Не спешите укрывать посадки агроволокном слишком рано, чтобы растения не начали расти из-за накопленного парникового тепла – утеплять участок следует только тогда, когда верхний слой земли промерзнет на 3–4 сантиметра.

Что еще стоит учесть на участке осенью?

Готовя свободные грядки к зиме, учитывайте структуру почвы, ведь осенний перекоп полезно только для тяжелых и глинистых участков, тогда как песчаную почву лучше не трогать до весны.