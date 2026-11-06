Нужно ли перекапывать огород в ноябре: неожиданный ответ от экспертов

Перекопка участка в ноябре / Pexels
Ноябрь всегда был временем для перекопки участка и его подготовки к новому садовому сезону. Но сейчас многие дачники отдают предпочтение подходу, при котором землю не нужно перекапывать вообще. Какой из них лучше, знают не все.
Перекопка огорода перед началом зимы – это старинный метод, призванный облегчить работу весной. После глубокой перекопки на землю воздействует мороз, а это помогает уничтожить всех вредителей, которые зимой прячутся в земле, пишет The English Garden.
Нужно ли перекапывать огород осенью?
Перекопка огорода осенью имеет как преимущества, так и недостатки. Но сначала о положительном: осенняя перекопка огорода очень полезна, когда нужно обогатить почву удобрениями. Обычно их, а именно компост и перегной, вносят прямо во время перекопки.
А зимой снег быстрее насыщает влагой именно перекопанные грядки. Сорняков же на перекопанной земле будет значительно меньше: семена этих неприятных растений окажутся на поверхности и погибнут. Та же участь ждет и вредителей: на поверхности земли в мороз не выживут ни личинки, ни бактерии.
Но главным преимуществом осенней перекопки огорода остается то, что весной почва тогда более рыхлая и прогревается быстрее. Можно быстро избавиться от скопившегося на ней мора, и весной дачников будет ждать чистый и готовый к посадкам огород.
Но прежде чем браться за лопату, следует учесть несколько нюансов. Прежде всего, в почве гибнут не только вредители, но и полезные насекомые – а это, в конечном итоге, влияет на плодородие почвы. Также всегда есть вероятность, что после перекопки на поверхности окажется менее плодородный слой земли.
Опытные дачники в таком случае советуют учитывать тип почвы и уже исходя из этого принимать решение, нужно ли перекапывать огород.
- Тяжелую и глинистую почву перекапывать нужно обязательно;
- песчаную почву не следует трогать до весны;
- рыхлую и легкую почву можно просто разрыхлить.
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