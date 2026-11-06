Нужно ли перекапывать огород в ноябре: неожиданный ответ от экспертов

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Перекопка огорода перед началом зимы – это старинный метод, призванный облегчить работу весной. После глубокой перекопки на землю воздействует мороз, а это помогает уничтожить всех вредителей, которые зимой прячутся в земле, пишет The English Garden.

Нужно ли перекапывать огород осенью?

Перекопка огорода осенью имеет как преимущества, так и недостатки. Но сначала о положительном: осенняя перекопка огорода очень полезна, когда нужно обогатить почву удобрениями. Обычно их, а именно компост и перегной, вносят прямо во время перекопки.

А зимой снег быстрее насыщает влагой именно перекопанные грядки. Сорняков же на перекопанной земле будет значительно меньше: семена этих неприятных растений окажутся на поверхности и погибнут. Та же участь ждет и вредителей: на поверхности земли в мороз не выживут ни личинки, ни бактерии.

Но главным преимуществом осенней перекопки огорода остается то, что весной почва тогда более рыхлая и прогревается быстрее. Можно быстро избавиться от скопившегося на ней мора, и весной дачников будет ждать чистый и готовый к посадкам огород.

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Но прежде чем браться за лопату, следует учесть несколько нюансов. Прежде всего, в почве гибнут не только вредители, но и полезные насекомые – а это, в конечном итоге, влияет на плодородие почвы. Также всегда есть вероятность, что после перекопки на поверхности окажется менее плодородный слой земли.

Опытные дачники в таком случае советуют учитывать тип почвы и уже исходя из этого принимать решение, нужно ли перекапывать огород.