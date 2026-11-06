Чи потрібно перекопувати город в листопаді: несподівана відповідь від експертів

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Перекопування городу перед початком зими – це давній метод, що має полегшити роботу навесні. Після глибокого перекопування на землю діє мороз, а це допомагає знищити усіх шкідників, що ховаються взимку у землі, пише The English Garden.

Чи потрібно перекопувати город восени?

Перекопування городу восени має і переваги, і недоліки. Але спершу про позитивне: осіннє перекопування городу дуже корисне, коли потрібно наситити ґрунт добривами. Зазвичай їх, а саме компост та перегній, вносять прямо під час перекопування.

А взимку сніг швидше насичує вологою саме перекопані грядки. Бур'янів ж на перекопаній землі буде значно менше: насіння цих неприємних рослин опиниться зверху та загине. Та сама доля очікує також і шкідників: на поверхні землі в мороз не виживуть ні личинки, ні бактерії.

Але основною перевагою осіннього перекопування городу залишається те, що навесні землі тоді більш пухка та прогрівається швидше. Можна швидко позбутися мору, що скупчився на ній, і навесні на дачників буде очікувати чистий і готовий до посадок город.

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Але перед тим, як братися за лопату, слід зважити на кілька нюансів. Передусім, в ґрунті гинуть не тільки шкідники, але й корисні комахи – а це зрештою впливає на родючість ґрунту. Також завжди є ймовірність, що після перекопування на поверхні опиниться менш родючий шар землі.

Досвідчені дачники в такому випадку радять зважати на тип ґрунту, і вже на основі цього ухвалювати рішення, чи потрібно перекопувати город.