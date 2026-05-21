День вышиванки в Украине: 5 лучших образов, которые легко повторить

Каждый год в Украине отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 мая, поэтому в этот день все украинцы смогут одеть одну из самых любимых вещей в гардеробе. Для тех кто ищет вдохновение для стилизаций – предлагаем интересные и модные сочетания.

Вышиванка является настоящей гордостью для каждого украинца, потому что именно патриотическая символика лучше всего транслирует нашу любовь к стране. Теперь вышитая рубашка стала неотъемлемой частью нашего гардероба. Но для создания красивого образа, стоит вышиванку точно застилизовать, пишет Cosmopolitan. В материале собрано 5 сочетаний с рубашками, которые легко повторить.

С чем носить вышиванку?

С трендовым низом

Вышиванки уже давно вышли за пределы только традиционной одежды. Теперь их активно носят за рубежом, добавляя к современным образам. Все благодаря тому, что они работают как стильный акцент.

Орнамент делает образ интересным, а капри, шелковые шорты, брюки клеш или полупрозрачные юбки помогают создать трендовый образ.

С черным или белым низом

Простым и удачным решением является комбинирование вышиванки с черными или белыми вещами. Это могут быть джинсы, льняные брюки или сатиновые юбки. Такое сочетание выглядит сдержанно и стильно, поэтому легко подойдет для работы, встреч с друзьями или прогулки.

В total-образе

Вышиванки эффектно смотрятся в монохромных образах, когда вещи удачно подобраны в одной цветовой гамме. В таком случае вышиванка становится главным акцентом и привлекает к себе внимание.

Кроме того, очень красиво смотрятся total-white образы. В теплые дни они выглядят легко и свежо, а белая вышиванка добавляет деликатности и изысканности.

С красивой обувью

В большинстве образов именно обувь становится той деталью, которая делает образ завершенным. Стилисты советуют подобрать пару в оттенке вышиванки, чтобы все выглядело гармонично.

Можно даже сделать ставку на необычную обувь: прозрачные модели, металлизированные серебристые и золотистые пары, с нестандартными каблуками и интересными деталями.

С вещами в этностиле

Эффектно смотрятся образы с этническими мотивами. Это могут быть даже традиционные украшения – дукачи, силянки или красное ожерелье, которые идеально завершат аутфит.

В последнее время становятся популярными аксессуары на талию: пояса с кисточками, платки с бахромой, плахты и кружевные элементы.

Какие вышиванки в моде?

Довольно красиво выглядит вышиванка с обильными кистями, пишет Elle. Пастельная палитра - один из ключевых трендов весенне-летнего сезона, поскольку подходит почти к любым вещам. Кроме того, очень эффектно выглядят вышитые рубашки в сочетании с кептариком.

Актуальными остаются вышиванки черного или белого цвета с деликатной вышивкой того же оттенка. Также бело-красная палитра цветов традиционно остается одной из самых сильных в контексте украинской вышивки.

