Вишиванка є справжньою гордістю для кожного українця, бо саме патріотична символіка найкраще транслює нашу любов до країни. Тепер вишита сорочка стала невід’ємною частиною нашого гардероба. Та для створення красивого образу, варто вишиванку влучно застилізувати, пише Cosmopolitan. У матеріалі зібрано 5 поєднань з сорочками, які легко повторити.

Читайте також Щоб не зіпсувати річ: ось як правильно прати вишиванку

З чим носити вишиванку?

З трендовим низом

Вишиванки вже давно вийшли за межі лише традиційного одягу. Тепер їх активно носять за кордоном, додаючи до сучасних образів. Усе завдяки тому, що вони працюють як стильний акцент.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Орнамент робить образ цікавішим, а капрі, шовкові шорти, штани кльош чи напівпрозорі спідниці допомагають створити трендовий образ.

З чорним чи білим низом

Простим та вдалим рішенням є комбінування вишиванки з чорними чи білими речима. Це можуть бути джинси, лляні штани чи сатинові спідниці. Таке поєднання виглядає стримано і стильно, тому легко підійде для роботи, зустрічей з друзями чи прогулянки.

У total-образі

Вишиванки ефектно виглядають у монохромних образах, коли речі вдало підібрані в одній колірній гамі. У такому випадку вишиванка стає головним акцентом і привертає до себе увагу.

Крім того, дуже красиво виглядають total-white образи. У теплі дні вони виглядають легко і свіжо, а біла вишиванка додає делікатності й вишуканості.

З красивим взуттям

У більшості образів саме взуття стає тією деталлю, яка робить образ завершеним. Стилісти радять підібрати пару у відтінку вишиванки, щоб усе виглядало гармонійно.

Можна навіть зробити ставку на незвичне взуття: прозорі моделі, металізовані сріблясті та золотисті пари, з нестандартними підборами та цікавими деталями.

З речами в етностилі

Ефектно виглядають образи з етнічними мотивами. Це можуть бути навіть традиційні прикраси – дукачі, силянки чи червоне намисто, які ідеально довершать аутфіт.

Останнім часом стають популярними аксесуари на талію: пояси з китицями, хустки з торочками, плахти та мереживні елементи.

Які вишиванки у моді?

Доволі красиво виглядає вишиванка з рясними китицями, пише Elle. Пастельна палітра - один із ключових трендів весняно-літнього сезону, оскільки пасує майже до будь-яких речей. Крім того, дуже ефектний вигляд мають вишиті сорочки у поєднанні з кептариком.

Актуальними залишаються вишиванки чорного чи білого кольору з делікатною вишивкою того ж самого відтінку. Також біло-червона палітра кольорів традиційно залишається однією з найсильніших у контексті української вишивки.

Що ще цікаво прочитати жінкам?

Фахівці радять прати джинси приблизно після 10 носінь, щоб зберегти їх форму і колір, уникаючи частого прання. Часте прання і використання гарячої води можуть пошкодити денім, тому рекомендується прати в холодній воді і сушити природним способом.

У 2026 році трендовими будуть кросівки, що поєднують комфорт, ретро-естетику та яскраві акценти. Популярними моделями стануть кеди, боксерські та сатинові кросівки, а також взуття з вивернутим язичком і ефектом металік.