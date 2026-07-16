Соберите целую корзину: когда и где искать маслятки

Маслятки – это вкусные грибы, которые начинают появляться уже летом и растут вплоть до осени. Но чтобы вернуться с полной корзиной, на сбор нужно выходить в нужное время.

Маслятки – это грибы, которые легко собирать и готовить и которые особенно любят хвойные леса. Поэтому 24 Канал рассказывает , где и когда их следует искать.

Где и как правильно собирать маслятки?

В сухую погоду ходить за маслятками не имеет смысла – больше всего их растет именно после дождя, а впоследствии они довольно быстро портятся. Лучше всего отправляться на их поиски уже на следующий день после дождя.

Свое название маслятки получили из-за интересной и слизистой шляпки, которая легко прилипает к пальцам. Пленка со шляпки должна легко сниматься, а под шляпкой покрытие должно быть губчатым, а не трубчатым.

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Прежде чем положить гриб в корзину, проверьте также запах – он должен быть приятным, грибным.

Сезон сбора масляток начинается уже в конце июня и заканчивается только в октябре, поэтому июль – идеальное время, чтобы "охотиться" именно на эти грибы. Впрочем, стоит заметить, что именно в середине лета маслятки чаще всего поражаются насекомыми-вредителями. Иногда доля червивых масляток в грибнице достигает целых 70–80%.

А вот осенью средняя и ночная температура резко падают, и активность вредителей снижается. В это время найти крепкие и неповрежденные маслятки в разы проще.

Как отличить двойников масляток?

Маслятки имеют несколько двойников, с которыми их можно довольно легко перепутать. Впрочем, знание нескольких элементарных отличий поможет избежать ошибки.

Фиолетовая пленка часто встречается на грибах-двойниках. Кроме того, под шляпкой у них трубчатая структура.

Срез ложного масляника через некоторое время начинает желтеть.

Пантерный мухомор – это еще один распространенный двойник маслянок. Заметить их легко благодаря нескольким белесым пятнам на шляпке.

Как легко почистить маслятки?

Некоторые дачники считают, что перед чисткой маслятки обязательно нужно замочить – хотя на деле это принесет больше хлопот, чем пользы. Если оставить грибы в воде надолго, они впитают влагу, и процесс очистки станет в разы сложнее.

Но если кажется, что в маслятках могут быть черви, можно опустить их на несколько минут в солевой раствор. Однако перед сушкой категорически нельзя замачивать грибы.

Пленка с шляпки отходит очень легко, и особых усилий для этого прилагать не нужно. Но даже если вы не станете этого делать, ничего страшного не произойдет – кроме того, что она может придать блюду некоторую горечь.