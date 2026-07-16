Маслятки – это грибы, которые легко собирать и готовить и которые особенно любят хвойные леса. Поэтому 24 Канал рассказывает , где и когда их следует искать.
Где и как правильно собирать маслятки?
В сухую погоду ходить за маслятками не имеет смысла – больше всего их растет именно после дождя, а впоследствии они довольно быстро портятся. Лучше всего отправляться на их поиски уже на следующий день после дождя.
Свое название маслятки получили из-за интересной и слизистой шляпки, которая легко прилипает к пальцам. Пленка со шляпки должна легко сниматься, а под шляпкой покрытие должно быть губчатым, а не трубчатым.
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Прежде чем положить гриб в корзину, проверьте также запах – он должен быть приятным, грибным.
Сезон сбора масляток начинается уже в конце июня и заканчивается только в октябре, поэтому июль – идеальное время, чтобы "охотиться" именно на эти грибы. Впрочем, стоит заметить, что именно в середине лета маслятки чаще всего поражаются насекомыми-вредителями. Иногда доля червивых масляток в грибнице достигает целых 70–80%.
А вот осенью средняя и ночная температура резко падают, и активность вредителей снижается. В это время найти крепкие и неповрежденные маслятки в разы проще.
Как отличить двойников масляток?
Маслятки имеют несколько двойников, с которыми их можно довольно легко перепутать. Впрочем, знание нескольких элементарных отличий поможет избежать ошибки.
- Фиолетовая пленка часто встречается на грибах-двойниках. Кроме того, под шляпкой у них трубчатая структура.
- Срез ложного масляника через некоторое время начинает желтеть.
- Пантерный мухомор – это еще один распространенный двойник маслянок. Заметить их легко благодаря нескольким белесым пятнам на шляпке.
Как легко почистить маслятки?
Некоторые дачники считают, что перед чисткой маслятки обязательно нужно замочить – хотя на деле это принесет больше хлопот, чем пользы. Если оставить грибы в воде надолго, они впитают влагу, и процесс очистки станет в разы сложнее.
Но если кажется, что в маслятках могут быть черви, можно опустить их на несколько минут в солевой раствор. Однако перед сушкой категорически нельзя замачивать грибы.
Пленка с шляпки отходит очень легко, и особых усилий для этого прилагать не нужно. Но даже если вы не станете этого делать, ничего страшного не произойдет – кроме того, что она может придать блюду некоторую горечь.