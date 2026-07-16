Маслюки – це прості у зборі та приготуванні гриби, що особливо полюбляють хвойні ліси. Тож 24 Канал розповідає, де і коли їх слід шукати.

Де і як правильно збирати маслюки?

У суху погоду ходити по маслюки не має сенсу – найбільше їх виростає саме після дощу, а згодом вони досить швидко псуються. Найкраще йти шукати їх вже на наступний день після того, як дощитиме.

Свою назву маслюки отримали через цікавий та слизистий капелюшок, що легко прилипає до пальців. Плівка з капелюшка має легко зніматися, а під капелюшком покриття має бути губчасте, а не трубчасте.

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Перед тим як класти гриб у кошик, перевірте також запах – він має бути приємним, грибним.

Сезон збору маслюків починається вже наприкінці червня та закінчується аж у жовтні, тож липень – це ідеальний час, аби "полювати" саме на ці гриби. Втім, варто зауважити, що саме в середині літа маслюки найчастіше вражають комахи-шкідники. Іноді частка червивих маслюків у грибниці досягає аж 70 – 80%.

А ось восени середня і нічна температура різко падають, і активність шкідників знижується. В цей час знайти міцні та непошкоджені маслюки в рази простіше.

Як відрізнити двійників маслюків?

Маслюки мають кілька двійників, з якими їх можна досить легко переплутати. Втім, знання кількох елементарних відмінностей допоможе уникнути помилки.

Фіолетова плівка часто трапляється на грибах-двійниках. Окрім того, під капелюшком вони мають трубчасту структуру.

Зріз несправжнього маслюка через певний час починає жовтішати.

Пантерний мухомор – це ще один поширений двійник маслюків. Помітити їх легко завдяки кільком білястим плямам на капелюшку.

Як легко почистити маслюки?

Деякі дачники вірять, що перед чищенням маслюки обов'язково потрібно замочити – хоча на ділі це принесе більше клопоту, ніж користі. Якщо залишити гриби у воді надовго, вони вберуть вологу, і процес очищення стане в рази складнішим.

Але якщо здається, що у маслюках можуть бути черви, можна опустити їх на кілька хвилин у сольовий розчин. Але перед засушуванням категорично не можна замочувати гриби.

Плівка з капелюшка відходить дуже легко, і особливих зусиль для цього докладати не потрібно. Але навіть якщо ви не станете цього робити, нічого страшного не станеться – окрім того, що вона може додати певну гіркоту у страву.