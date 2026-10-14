Как спустить воздух из батарей дома: простая инструкция для начинающих

Перед началом отопительного сезона следует проверить состояние батарей. Из-за попадания воздуха в систему радиаторы могут прогреваться неравномерно или оставаться холодными в отдельных частях.

Чтобы восстановить нормальный обогрев, нужно спустить воздух из радиатора, пишет The Sun. Он может скапливаться из-за недостаточного давления или быстрого наполнения системы.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Сначала нужно выключить отопление и дождаться, пока радиаторы остынут. Подготовьте полотенце и емкость для воды, которую нужно поставить под спускной клапан.

Он обычно расположен в верхней части боковой стороны радиатора. Медленно поверните его против часовой стрелки отверткой или специальным ключом для батарей.

Сначала вы услышите шипение – так будет выходить воздух. Когда вместо него начнет вытекать равномерная струя воды – закройте клапан.

Эту процедуру нужно повторить со всеми радиаторами в доме. Начинать рекомендуют с батареи, расположенной как можно дальше от котла. Затем нужно включить отопление и проверить давление в системе. Если оно снизилось, восстановите его до рекомендуемого уровня.



Спуск воды из системы необходим для предотвращения замерзания воды в трубах / Фото Pexels

Когда нужно выпускать воздух из радиаторов?

Специалисты советуют проводить эту процедуру перед началом отопительного сезона, поскольку воздух часто попадает в систему во время ее наполнения. Если батарея остается холодной после включения отопления, это также может свидетельствовать о наличии воздушной пробки.

Кроме того, воздух может скапливаться после замены радиаторов, ремонта труб и других работ с системой отопления.

Чтобы сохранить тепло в доме, рекомендуем воспользоваться лайфхаком с фольгой. Размещение фольги за батареей помогает отражать тепло обратно в помещение, повышая эффективность отопления. Отодвигание штор, очистка вентиляционных решеток и отказ от размещения мебели перед батареями способствуют лучшей циркуляции теплого воздуха в комнате.