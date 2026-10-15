Не выбрасывайте зубную щетку: 5 мест в доме, которые с ее помощью легко очистить

Старую зубную щетку не обязательно выбрасывать. На самом деле она пригодится для очистки затирок, кранов, уплотнителей и многих других предметов в быту.

Хозяйки сохраняют старую зубную щетку, поскольку она может добраться до тех мест, где губка лишь размазывает грязь, пишет Wprost Dom.

Для чего использовать старую зубную щетку?

Зубной щеткой идеально очищать узкие щели вокруг кранов или углубления уплотнителей стиральной машины. Нужна только мягкая щетина и немного моющего средства.

Губка хорошо очищает большие поверхности, но не дотягивается до узких щелей и углов. А вот маленькая головка щетки со щетинками быстро очистит все загрязненные участки.

Перед зимой в направляющих окон скапливается пыль, песок и засохшие насекомые. Если тряпкой трудно удалить загрязнения, то зубная щетка подойдет идеально.

Очистка кранов

Например, возле кухонного или ванного крана часто появляются темные полосы грязи. Чаще всего это смесь осадка, пыли и остатков косметики или мыла. Достаточно лишь нанести на щетку несколько капель моющего средства и протереть загрязнения.



Зубной щеткой удобно чистить краны / Фото Pexels

Затирка для плитки

Узкая щетка позволяет сосредоточиться на всей линии затирки, вместо того чтобы распределять моющее средство по всей плитке. Нужно лишь смочить загрязненное место и осторожно потереть затирку щеткой с помощью моющего средства.

Посудомоечная машина

Зубная щетка пригодится для очистки дозатора моющего средства, углублений уплотнителей и вокруг корпуса фильтра.

Холодильник

Нередко крошки или засохшие капли остаются в углублениях уплотнителей и по краям полок. Удалить их можно с помощью щетки, смоченной водой и небольшим количеством моющего средства.

Уплотнитель стиральной машины

В складках уплотнителя скапливается довольно много мусора. В стиральных машинах с фронтальной загрузкой резиновый фартук у дверцы имеет углубление, куда попадают ворсинки и различные мелкие предметы. Нужно лишь приподнять уплотнитель и удалить видимую грязь тряпкой.