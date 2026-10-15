Господині зберігають стару зубну щітку, оскільки вона може дістатися до тих місць, де губка лише розмазує бруд, пише Wprost Dom.

Для чого використовувати стару зубну щітку?

Зубною щіткою ідеально очищувати вузькі щілини навколо кранів чи заглиблення ущільнювачів пральної машини. Потрібна лише м’яка щетина й трішки мийного засобу.

Губка добре очищує великі поверхні, але не досягає до вузьких щілин та кутів. А от маленька головка щітки зі щетинками швидко очистить усі забруднені ділянки.

Перед зимою в напрямних вікон назбирується пил, пісок та засохлі комахи. Якщо ганчіркою важко видалити засмічення, тоді зубна щітка підійде ідеально.

Очищення кранів

До прикладу, біля кухонного чи ванного крана часто з’являються темні лінії бруду. Найчастіше це суміш осаду, пилу й залишків косметики чи мила. Достатньо лише на щітку нанести кілька крапель мийного засобу й протерти забруднення.



Зубною щіткою зручно очищувати крани / Фото Pexels

Затирка для плитки

Вузька щітка дозволяє зосередитися на повній лінії затирки замість того, щоб розподіляти мийний засіб по всій плитці. Потрібно лише зволожити брудне місце й обережно потерти затирку щіткою за допомогою мийного засобу.

Посудомийна машина

Зубна щітка стане в пригоді для очищення дозатора мийного засобу, заглиблень ущільнювачів та навколо корпусу фільтра.

Холодильник

Нерідко крихти чи засохлі краплі залишаються у заглибленнях ущільнювачів та по краях полиць. Вивести їх можна за допомогою щітки, змоченої водою й невеликою кількістю мийного засобу.

Ущільнювач пральної машини

У складках ущільнювача накопичується доволі багато сміття. У пральних машинах з фронтальним завантаженням гумовий фартух біля дверцят має заглиблення, куди потрапляють ворсинки та різні дрібні предмети. Потрібно лише підняти ущільнювач і видалити видимий бруд ганчіркою.