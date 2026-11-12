Выглядят как дорогой люкс: сумки с крокодиловым принтом снова в моде

Сумка – это аксессуар, способный сразу же сделать базовый и лаконичный образ более изысканным. Речь идет о крокодиловом принте, который этой осенью набирает популярность.

Благодаря красивому внешнему виду и характерной текстуре такая модель сумки всегда будет выглядеть роскошно, пишет In Journal.

Сумка с крокодиловым принтом появилась в коллекциях крупнейших дизайнерских брендов. Также ею уже начали активно дополнять свои образы европейские модницы.

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Почему принт "кроко" снова в моде?

Этот аксессуар стал одним из наиболее важных трендов осенне-зимнего сезона 2026/27. Такую сумку представили в своих коллекциях модные дома Chanel, Bottega Veneta, Gucci, Prada, Loewe. Каждый бренд представил сумку в своей интерпретации.

Одни дизайнеры создали классические и структурированные модели, а другие добавили цветов, различных пропорций и отделки. Что касается размеров, то в моде минималистичные сумки через плечо в размере оверсайз и элегантные маленькие клатчи, которые идеально помещаются в руке.

Трендсеттер Хейли Бибер недавно появилась на публике с черной сумкой от Chanel с эффектом крокодиловой кожи, а Кайли Дженнер выбрала для себя модель Hermès Birkin.

Почему все так любят сумки с эффектом кроко?

На самом деле эти сумки выглядят гораздо дороже, чем стоят. Кроме того, их преимуществом является универсальность, поскольку они подходят к любому времени года и любому наряду.

Аксессуары с крокодиловым принтом хорошо сочетаются как в дневном, так и в вечернем образе. Именно поэтому их легко стилизовать с джинсами, свитером или шерстяным пальто. Также сумка удачно подойдет к классическому костюму или черному платью и будет смотреться ничуть не хуже, чем дорогие дизайнерские модели.

Часто трендовые аксессуары появляются внезапно, а затем через некоторое время о них все забывают. Сумки же с крокодиловым принтом обладают вневременным характером, поэтому стилисты называют такую покупку разумной.