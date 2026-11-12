Виглядають як дорогий люкс: сумки з принтом кроко знову повернулися в моду

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Завдяки красивому зовнішньому вигляду й характерній текстурі така модель сумки завжди виглядатиме розкішно, пише In Journal.

Сумка з крокодилячим принтом з’явилася у колекціях найбільших дизайнерських брендів. Також нею вже почали активно довершувати свої образи європейські модниці.

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Чому сумки з принтом кроко знову в моді?

Аксесуар став одним з найважливіших трендів осінньо-зимового сезону 2026/27. Цю сумку представили у своїх колекціях модні будинки Chanel, Bottega Veneta, Gucci, Prada, Loewe. Кожен бренд представив сумку в різній інтерпретації.

Одні дизайнери створили класичні й структуровані моделі, а інші вже додали кольорів, різних пропорцій та оздоблення. Щодо розмірів, то у моді мінімалістичні сумки через плече розміру оверсайз та елегантні маленькі клатчі, які ідеально поміщаються в руці.

Трендсеттерка Гейлі Бібер нещодавно вийшла у світ з чорною сумкою від Chanel з ефектом крокодилової шкіри, а Кайлі Дженнер обрала для себе модель Hermès Birkin.

Чому усі так люблять сумки з ефектом кроко?

Насправді ці сумки виглядають набагато дорожче за свою ціну. Крім того, їхньою перевагою є універсальність, оскільки вони можуть бути доречними до будь-якої пори року чи речей.

Аксесуари з крокодилячим принтом пасують як до денного, так і до вечірнього образу. Саме тому їх легко стилізувати з джинсами, светром чи вовняним пальтом. Також сумка вдало підійде до класичного костюма чи чорної сукні й виглядатиме анітрохи не гірше, ніж дорогі дизайнерські моделі.

Часто трендові аксесуари з’являються раптово, а потім через деякий час про них усі забувають. Сумки ж з принтом кроко мають позачасовий характер, тому стилісти називають таку покупку розумною.