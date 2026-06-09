Тля исчезнет за 24 часа: дачники назвали эффективное средство

Чаще всего тлю опрыскивают мыльным раствором, однако если его неправильно приготовить, то он может навредить растениям и насекомым. Специалисты рассказали об одном действенном растворе, который действительно помогает.

С наступлением тепла тля появляется на многих растениях, пишет Wprost Dom. Она питается соком молодых и нежных побегов, поэтому больше всего от нее страдают плодовые деревья и кусты, овощи, зелень и цветы.

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Как уничтожить тлю из сада?

Дачники советуют использовать хозяйственное мыло, чтобы избавиться от тли. Калиевые соли жирных кислот повреждают тело насекомых настолько, что это приводит к обезвоживанию и гибели.

Средство хорошо действует не только против тли, но и от белокрылки и молодых стадий паутинного клеща. Калийное мыло может реально уменьшать популяции тли.



Хозяйственное мыло выводит тлю из сада / Фото Pexels

В одном литре воды нужно растворить от 10 до 30 граммов хозяйственного мыла. Предварительно мыло нужно натереть, чтобы оно быстрее растворилось. После тщательного перемешивания раствор можно залить в распылитель.

Обработку против тли нужно проводить вечером, опрыскивая тщательно нижние листья. Дачники не советуют использовать химические средства, поскольку они отпугивают божьих коровок и златоглазок, которые могут съесть сотни тлей за свою жизнь.

Инсектицидное мыло наиболее эффективно против молодых стадий тли. Оно не вредят растениям, но помогает избавиться от вредителей, которые уничтожают цветы, овощи и фруктовые деревья.

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Что еще выводит тлю с растений?

Опрыскать растение с тлей можно раствором соды. Нужно 4 столовые ложки продукта развести в 5 литрах отстоянной теплой воды.

Также действенным является раствор на основе нашатырного спирта. В 1 литре воды нужно развести 3 столовые ложки спирта и опрыскать растение. Уже через несколько часов вредители начнут опадать на землю.

Дачники советуют от тли пепел, 300 граммов которого следует развести в 2 литрах воды, а потом опрыскать зараженное растение. Пепел нужно разводить в кипятке, но перед опрыскиванием нужно подождать, чтобы средство остыло.