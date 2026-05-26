Никакой тли на розах не будет: опрыскивайте цветы натуральной смесью

Проблемы с тлей заметны сразу. Розы имеют липкие листья, покрученные молодые побеги и целую колонию крошечных насекомых, цепляющихся за цветы. Впрочем, существует полезный домашний спрей, который сможет уменьшить популяцию тли.

Тля является самым распространенным вредителем, пишет Deccoria. Она любит молодые, сочные ростки, высасывая их сок. Она поражает не только розы, но и овощи и фруктовые деревья. Чаще всего ее можно заметить на помидорах, перцах, смородине, яблонях и сливах.

Как избавиться от тли?

Больше всего проблема обостряется в конце весны. Теплая погода как раз влияет на размножение вредителей, а муравьи еще больше способствуют этому распространению.

Прекрасно работают натуральные спреи, которые можно быстро приготовить. Нужно только раствором покрыть все растение, включая нижнюю сторону листьев, поскольку именно здесь насекомые прячутся в большом количестве.

Есть два средства, которые лучше всего помогают устранить тлю – настой молодой крапивы и чай из чабреца.



Настой молодой крапивы

Самым популярным природным средством является настой из крапивы. Нужно использовать молодое растение еще до того, как оно зацветет.

Примерно 1 килограмм молодой крапивы нужно залить 10 литрами воды. Смесь следует оставить на 10 – 14 дней для брожения и каждый день помешивать. Для полива стоит воспользоваться разведением в пропорции 1:10, а для опрыскивания использовать более слабую концентрацию 1:20.

Чай из тимьяна от тли

Это средство нужно наносить очень точно. Он может быть эффективным не только против тли, но и паутинного клеща.

В 1,5-литровую бутылку нужно засыпать 20 граммов орегано и 20 граммов тимьяна. Травы нужно залить 0,5 литром чистой водки и 0,5 литром охлажденной воды. Все это нужно на сутки отложить и помешивать.

Уже на следующий день жидкость следует процедить и залить остальные трав 0,5 литрами кипятка. После охлаждения раствор процеживают и соединяют с предыдущим экстрактом. Для опрыскивания нужно использовать 150 миллиграммов препарата на 2 – 3 литра воды.

Одного опрыскивания может быть недостаточно, поэтому нужно провести повторную обработку, а если их популяция будет слишком высокой, то повторить через 3 дня.

Время суток для опрыскивания тоже очень важно. Процедуру нужно проводить вечером, но не перед дождем и не под ярким солнцем.