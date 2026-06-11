Как выбрать летнюю ночную рубашку: 5 тканей, которые спасают в жару

Ночные рубашки перестали ассоциироваться с бабушкиным гардеробом. Сейчас эту одежду надевают не только для сна, но и стилизуют в повседневных и даже праздничных образах. Модницы дополняют стильные ночные рубашки жакетами, футболками и другими вещами.

При выборе летней ночной рубашки в первую очередь стоит обратить внимание на ткань, из которой она сшита, пишет Mood Fabrics. Именно материал в значительной степени будет влиять на то, будете ли вы чувствовать себя комфортно во время сна. Как выбрать ночную рубашку – рассказываем в материале.

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Топ-5 ночных рубашек на лето 2026

Уже несколько лет подряд в мире остается актуальным тренд на натуральные ткани. Поэтому производители пижам и ночных рубашек часто используют приятные и тонкие материалы.

Среди всех изделий можно выделить 5 самых распространенных:

Хлопок

Это уже своеобразная классика. Хлопок прекрасно пропускает воздух и впитывает влагу, поэтому остается самым популярным материалом для летней одежды.

Однако стоит учитывать, что эта ткань имеет неодинаковую плотность. Если хочется чего-то более нежного, стоит обратить внимание на премиальную пиму-хлопок, которая является более мягкой и приятной к коже.

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Лен

Эта ткань сейчас очень популярна как в масс-маркете, так и у премиальных брендов. От пиджаков до стильных платьев и костюмов – можно найти немало одежды из льна. Не обошел этот тренд и ночные рубашки.

Эта натуральная ткань легкая, с каждой глажкой становится чуть мягче, и, главное, – совсем не душит летом. Поэтому ее часто выбирают для ночных рубашек. Однако стоит учитывать, что цена льняной одежды для сна может быть существенно выше, чем у хлопковой.

Шелк

Шелковые ночные рубашки – это роскошный выбор. Такую одежду можно смело надевать и на праздничное мероприятие.

Помимо эстетики, шелковая ночная рубашка еще и регулирует температуру тела, не давая ему перегреться или замерзнуть. И ко всему прочему ткань очень нежная, что является замечательным преимуществом.

Модал

В отличие от вышеупомянутых, эта ткань не является 100% натуральной. Однако модал-джерси является одним из экоматериалов, обладающим выраженной мягкостью и способностью отводить влагу. Он практически не раздражает кожу, поэтому особенно подходит тем, кто тщательно выбирает ночные рубашки.

Бамбуковое джерси

Эта ткань, изготовлена из бамбуковой вискозы, также прекрасно подойдет для сна. Такие ночные рубашки мягкие, легкие и хорошо отводят влагу. К тому же этот материал экологичен, что является дополнительным преимуществом.

Это далеко не все ткани, из которых изготавливают ночные рубашки. Важно обращать внимание на состав и выбирать те изделия, в которых большой процент натуральных тканей, которые не раздражают кожу и не влияют на потоотделение. Кроме того, при покупке важно учитывать крой, качество пошива и стиль. Ведь в ночной рубашке вам должно быть комфортно и уютно, независимо от времени года.