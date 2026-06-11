При виборі нічної сорочки на літо в першу чергу варто звернути увагу на тканину, з якої вона пошита, пише Mood Fabrics. Саме матеріал великою мірою буде впливати на те, чи ви почуватиметесь комфортно під час сну. Як обрати нічну сорочку – розповідаємо у матеріалі.

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Топ-5 нічних сорочок на літо 2026

Вже кілька років поспіль у світі залишається актуальним тренд на натуральні тканини. Тому виробники піжам і нічних сорочок часто використовують приємні і тонкі матеріали.

Серед всіх виробів можна виокремити 5 найпоширеніших:

Бавовна

Це вже своєрідна класика. Бавовна чудово пропускає повітря і вбирає вологу, тому залишається найпопулярнішим матеріалом для літнього одягу.

Однак варто зважати, що ця тканина має не однакову щільність. Якщо хочеться чогось ніжнішого, варто звернути увагу на преміальну піму-бавовну, яка є м'якшою і приємнішою до шкіри.

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Льон

Ця тканина зараз дуже популярна як у мас-маркеті, так і в преміальних брендів. Від піджаків до стильних суконь і костюмів – можна знайти чимало одягу з льону. Не оминув цей тренд і нічні сорочки.

Ця натуральна тканина є легкою, з кожним прасуванням стає трошки м’якшою, та головне – зовсім не парить влітку. Тому її часто обирають для нічних сорочок. Однак варто зважати, що ціна лляного вбрання для сну може бути суттєво більшою за котон.

Шовк

Шовкові нічні сорочки – це розкішний вибір. Таке вбрання можна сміливо вбирати і на святковий захід.

Крім естетики, шовкова нічна сорочка ще й регулюватиме температуру тіла, не даючи його перегріватись чи змерзнути. І до всього тканина дуже ніжна, що є чудовою перевагою.

Модал

На відміну від вище згаданих ця тканина не є 100% натуральною. Однак модал-джерсі є одним з екоматеріалів, що має виразну м'якість і здатність відводити вологу. Він практично не подразнює шкіру, тому особливо підходить тим, хто з ретельністю обирає нічні сорочки.

Бамбукове джерсі

Ця тканина, виготовлена із бамбукової віскози, також чудово підійде для сну. Такі нічні сорочки м’які, легкі і добре виводять вологу. До того ж цей матеріал екологічний, що є додатковою перевагою.

Це далеко не всі тканини, з яких виготовляють нічні сорочки. Важливо зважати на склад і обирати ті вироби, в яких великий відсоток натуральних тканин, які не подразнюють шкіру і не впливають на потовиділення. Крім цього, під час покупки важливо зважати на крій, якість пошиву і стиль. Адже в нічній сорочці вам має бути комфортно і затишно, незалежно від пори року.