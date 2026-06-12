Помада VS блеск для губ: что выбрать на лето

Бьюти-тренды возвращаются к идее максимальной естественности. В частности, в макияже губ этим летом рекомендуется делать акцент на текстурах, а не на цветах. Модниц поощряют к стильным экспериментам не только на подиумах, но и в повседневной жизни.

Макияж губ как акцентный – это главный бьюти-тренд года. Визажистка Лори Тейлор Дэвис в комментарии для ELLE отметила, что, выбирая помаду или блеск для губ, летом 2026 года, стоит стремиться достичь баланса "между легкой красотой и выразительной текстурой".

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Стильные тренды в макияже губ

На смену четким контурам приходит эффект легкого размытия. Визажисты называют его "словно после поцелуя". Кроме того, он органично смотрится в летнюю жару, даря ощущение свежести. Добиться желаемого результата – очень просто: достаточно нанести помаду в центр губ и растушевать ее, с помощью кисточки для макияжа.

Особенно популярным этим летом также является эффект "морозных губ". Достичь его можно с помощью тинта, а поверх нанести прозрачный блеск. Это напоминает макияж "Белоснежки", отдыхающей на побережье Средиземного моря.

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Лори Тейлор Дэвис также подчеркнула, что эпоха популярности блесков для губ продолжается. В то же время летом 2026 года стоит выбирать более утонченные и "легкие" оттенки, не перегруженные блестками. По словам визажистки, важно также обращать внимание, на то, чтобы блеск обладал увлажняющим эффектом, ведь это поможет чувствовать себя комфортнее в летнюю жару.

Лори Тейлор Дэвис рекомендует выбирать такие оттенки:

розовые;

персиковые;

карамельные нюдовые.

Также стильный лайфхак от эксперта: вместо того, чтобы наносить блеск по всей поверхности губ, стоит сконцентрировать его в центре. Это позволит создать эффект "дополнительного объема".

Для стильного макияжа губ летом 2026 года стоит выбрать помаду и блеск в трендовом оттенке и микшировать их, в зависимости от желаемого эффекта и настроения.