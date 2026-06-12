Макіяж губ як акцентний – головний б'юті-тренд року. Візажистка Лорі Тейлор Девіс у коментарі для ELLE наголосила, що, обираючи помаду чи блиск для губ, влітку-2026 варто прагнути досягти балансу "між легкою красою та виразною текстурою".

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Стильні тренди у макіяжах губ

На зміну чітким контурам приходить ефект легкого розмиття. Візажисти називають його "мов після поцілунку". Крім того, він органічно виглядає у літню спеку, даруючи відчуття свіжості. Досягти бажаного результату – дуже просто: достатньо нанести помаду у центр губ та розтушувати її, скориставшись пензликом для макіяжу.

Особливо популярним цього літа також є ефект "морозних губ". Досягти його можна тінтом, а поверх нанести прозорий блиск. Це нагадує макіяж "Білосніжки", яка відпочиває на узбережжі Середземного моря.

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Лорі Тейлор Девіс також наголосила, що епоха популярності блисків для губ триває. Водночас влітку-2026 варто обирати витонченіші та "легші" відтінки, не перевантажені блискітками. За словами візажистки, важливо також звертати увагу, щоб блиск мав ефект зволоження, адже це допоможе комфортніше почуватися у літню спеку.

Лорі Тейлор Девіс рекомендує обирати такі відтінки:

рожеві;

персикові;

карамельні нюдові.

Також стильний лайфхак від експертки: замість того, щоб наносити блиск по всій поверхні губ, варто сконцентрувати його у центрі. Це дозволить створити ефект "додаткового об'єму".

Для стильного макіяжу губ влітку 2026 року варто вибрати помаду та блиск у трендовому відтінку та міксувати їх, залежно від бажаного ефекту та настрою.