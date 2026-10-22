Туи буреют осенью: выполните эти простые шаги до наступления морозов, чтобы они не погибли

Осенью пушистые вечнозеленые туи могут внезапно изменить цвет и покрыться неприглядными рыжими пятнами. Однако своевременный осмотр и несколько простых действий до наступления устойчивых морозов помогут сохранить хвою здоровой.

Появление бурых пятен на хвое в конце сезона не всегда свидетельствует о гибели дерева, пишет AgroNews. Если сухие чешуйки появляются исключительно в глубине кроны, а наружные ветви остаются зелеными – это естественное обновление, ведь растение избавляется от старой хвои из-за недостатка солнечного света.

Когда нужно срочно спасать растение?

Беспокойство должны вызывать совсем другие симптомы, свидетельствующие о проблемах со здоровьем хвойных:

засыхают верхушки и кончики молодых побегов;

полностью отмирают целые ветви;

стремительно буреет только одна из сторон куста;

поврежденные рыжие участки быстро разрастаются.

Чаще всего растения так реагируют на последствия летней засухи, которая проявляется лишь через несколько недель. Не менее опасен и застой воды, приводящий к подгниванию корней. Также вред наносят неподходящая почва, морозобоины, атаки вредителей или повреждение корней при перекопке земли.



Здоровые туи имеют естественный зеленый цвет / Фото Pinterest

Как правильно подготовить туи к зиме?

Чтобы живая изгородь оставалась свежей и густой до весны, выполните несколько важных шагов до наступления устойчивых морозов:

Проверьте почву под кустом. Если осень сухая, а земля еще не промерзла, растениям нужен полив. Если земля влажная, дополнительная вода только повредит корни. Аккуратно удалите отмершие внутренние чешуйки руками, осторожно отряхивая ветки и не повреждая живые побеги. Организуйте отвод лишней воды, чтобы у основания ствола во время дождей и оттепелей не скапливались лужи. Обязательно утеплите корни молодых саженцев и туй в горшках, ведь в контейнерах они вымерзают в первую очередь.

Если уход за туями кажется слишком хлопотным или они часто болеют, для создания живой изгороди можно высадить другие выносливые растения, например, неприхотливый тис, морозостойкий можжевельник или бирючину.